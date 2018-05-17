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高資產族想富過三代 有沒有保險差很大

2018-05-17 12:23聯合報 記者孫中英╱即時報導

壽險業者說，保險對資產規劃具有「守富及傳富」功能。圖／康健人壽提供
壽險業者說，保險對資產規劃具有「守富及傳富」功能。圖／康健人壽提供
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大家常討論能不能「富過三代」，壽險公司說，對高資產族來說，能否「富過三代」有沒有保險，差很大。

富邦人壽表示，在目前稅負條件不變情況下，假設情境一是「沒投保」，富一代高資產爺爺有100萬美元，均分給富二代二個兒子，各50萬美元，兩個兒子傳承時，各自再將50萬美元均分給富三代4個孫子，大孫、二孫、三孫、四孫各分得25萬美元。

富邦人壽表示，情境二是「有投保」，富一代50歲爺爺拿100萬美元投保10年期「美富三代(富邦外幣利變型終身壽險)」保額160萬美元，假設每年宣告利率有3.48%，且第7年起增值回饋分享金給付方式選擇「儲存生息」。富一代爺爺在80歲身故，身故保險金加累積增值回饋分享金合計可領總金額約200萬美元，受益人指定均分給富二代二個兒子，老大、老二各領取約100萬美元。

富二代兩個兒子當爸後，拿各自獲得的100萬美元再投保「美富三代」後，再將各自年度末身故可領總金額約200萬美元，均分給富三代4個孫子，此時大孫、二孫、三孫、四孫各可領取100萬美元。

富邦人壽說，情境一和情境二爺爺都擁有相同資產，但到第二代時，「有投保」的資產已是沒投保第二代的2倍(100萬VS50萬)，到第三代，有投保的資產更是沒投保第三代的4倍(100萬vs25萬)，可看到保險對資產規劃具有「守富及傳富」功能。

富邦人壽表示，該公司專為高資產族量身打造的台幣計價「傳富三代」與美元計價「美富三代」(都是利變終身險，分台、外幣)；其中「傳富三代」最低保額300萬台幣、累積最高保額7,500萬台幣，「美富三代」最低保額10萬美元，累積最高保額250萬元。富邦人壽表示，保單最高有4%保費折扣，還提供6年、10年、20年中長期繳費選擇，可依個人目標或預算規劃未來，若被保險人符合完全殘廢或2~6級殘廢時，免繳續期應繳各期保費。

富邦人壽保險金

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