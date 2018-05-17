獨董指控財報不實掏空 英格爾反駁

2018-05-17 10:54 中央社 台北17日電



上櫃公司英格爾審計委員會發出新聞稿，3位獨董黃信忠、呂建安、潘兆偉聯名指控英格爾第1季財報恐有重大問題，掏空金額恐達新台幣40億元，英格爾公司反駁。

英格爾3位獨董昨天聯名指控英格爾董事長張志榮、執行副總梁哲睿、會計副總高立身、財務協理暨發言人施佩青在5月15日上傳到公開資訊觀測站的今年第1季財報，恐有重大問題，掏空金額恐達新台幣40億元。

獨董指控英格爾原定今年5月14日召開審計委員會、董事會討論第1季財報，當日高立身、施佩青提供供應商名家環球公司委任(吉吉)律法律事務所雷皓明律師於今年3月31日、5月4日寄發給英格爾的催告律師函，請求英格爾於函到7日內償清1242萬8728美元的積欠貨款，否則將依證交法第36條及證交法施行細則第7條，向櫃買中心舉發，使英格爾第1季財報的真實性產生動搖，張志榮決定將審計委員會、董事會延至5月15日。

隔日，張志榮、梁哲睿、高立身、施佩青不顧3名獨董反對，違法操作，自行公布今年第1季財報，董事會並決議，依高立身提供的財報，英格爾的現金新台幣1.39億元，顯然已難抵償帳上高達約新台幣16.06億元的應付帳款及銀行欠款新台幣11.17億元，應依公司法第211條第2項規定聲請重整，惟董事長張志榮仍違法拒不執行，未將英格爾董事會的重整決議依法發布重大訊息。

依商業習慣，快閃記憶體FLASH無論是合約價或現貨價，甚少可以放帳交易（積欠貨款），惟英格爾的經營階層，竟可以積欠包括名家環球在內的FLASH供應商高達新台幣10幾億的應付帳款，積欠期間迄今至少9個月以上，且除名家環球之外，迄今無任何供應商請求催付帳款，顯見英格爾的財報恐有重大問題，掏空達新台幣40億元，有待司法機關、金融監理機關深入追查。

英格爾澄清表示，財報經馬施云大華聯合會計師事務所完成核閱，並於15日正常完成公告申報在案，未有違反相關法令情事。

英格爾表示，名家環球公司為英格爾出貨予普天集團供應商，相關應付帳款均已依規入帳，並詳實揭露於相關各期財務報告中，亦經各次由黃信忠、呂建安、潘兆偉獨立董事組成審計委員會及董事會通過（未有任何董事表示反對或保留意見），後因普天集團拖欠相關貨款，待釐清供應商及客戶所應負責任之後，始得支付供應商相關貨款，未有獨立董事所陳掏空新台幣40億元情事。

英格爾指稱，近期均未能連絡上名家環球公司相關負責人員，期能藉由釐清責任後，催促普天集團儘速償付積欠貨款，107年3月31日及5月4日接獲自稱代表名家環球公司委任律師來函，未檢附任何證明委任關係及名家環球公司對英格爾債權證明，即要求支付貨款，顯屬可疑，已委請律師協助處理，相關事項業已如實明確記載於前開依法公告之107年第1季財務報告附註事項中。

櫃買中心表示，英格爾本來就是財務重點專區的名單，也是財報實質審核的重點公司，過高的應收帳款持續都在關注中，且持續要求公司揭露訊息；獨立董事聯名指控公司董事長等其他經營團隊申報的季報不實，的確是第一次遇到，已要求公司進行說明。

英格爾今年4月30日公告的應收帳款餘額內容，截至3月31日止應收帳款餘額還有新台幣56.37億元，已逾期金額高達新台幣53.32億元，占股本比例達387.15%，占資產比例為173.9%。

英格爾上傳公開觀測站的第1季財報，營收為3.75億元，營業利益為3708萬元，稅後盈餘為1538萬元，EPS為0.11元。