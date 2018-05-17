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新台幣開盤升4.2分 為29.850元

2018-05-17 09:13中央社 台北17日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.850元開盤，升4.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為29.840元至29.900元。

新台幣美元匯率

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