退休準備做不足 輕熟女比美魔女更憂慮

2018-05-17 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



富蘭克林坦伯頓基金集團公布今、2018年，最新美國人退休收入與預期調查，發現美國人面對退休理財規劃，也有兩大擔憂「無法達成退休目標和醫療負擔」，且女性比男性更擔心退休準備做不足。

富蘭克林證券投顧表示，這已是第7個年度進行退休調查，調查時間在今年1月17到25日，針對2,022位18歲以上美國成年人進行線上調查。調查依受訪者性別分類，發現女性受訪者普遍較擔心「無法達成退休

目標」，有超過5成的女性受訪者表示，尚未擬定長期退休計畫，會傾向繼續工作、或延後退休時間點來累積退休資金。

若再以「不同年齡層」做分析，「X世代(38~53歲)」女性受訪者對退休收入不足最為擔憂，尤其是X世代的「輕熟女(35~45歲)」，有高達62%受訪者都表示憂慮退休準備，比重明顯高於X世代「美魔女 (46~53歲)」的45%。

男性受訪者中，有43%~67%願意與理財顧問討論退休計畫，若因為短期市場波動造成退休目標無法達成，富蘭克林表示，部分男性受訪者願意考慮採「高風險高報酬」投資，尤以千禧世代中的年輕族群(20~28 歲)占比近30%、最高。