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華銀推出真人真事品牌形象微電影 點閱率突破30萬人次

2018-05-16 23:23聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

華南銀行首度推出品牌形象微電影-，皆是由華南銀行與客戶間的真實故事改編而成。從本(5)月7日正式上線以來，點閱率突破30萬人次。

成立於西元1919年的華南銀行，即將在明年1月歡慶100歲生日。華南銀行走過100年，不只守護客戶的有形資產，也陪伴無數客戶經歷過大大小小的故事，守護著無數動人的初衷。有些人為了追求夢想而堅持，有些人為了支持別人的夢想而努力，也有些人不為什麼，只為將幸福傳遞下去。

為了將這些動人故事紀錄下來、也呈現出來，華南銀行團隊耗時一年，歷經多次市場調查，也走訪多間分行、訪談多名行員、收集無數感人素材與靈感，最終呈獻三個真人真事改編的故事，堪稱今年度最動人的微電影。

華南銀行首度推出的品牌形象微電影，邀請到金鐘導演范揚仲先生執導，從這一年來收集的素材和靈感所建構的主軸出發，用銀行員的角度訴說客戶背後的故事與夢想。這些是客戶們的故事，也是華南銀行的故事。

無論是中母親為女兒無條件的付出，把別人的夢當作自己的夢的熱血，亦或是無血緣關係確一輩子相互扶持的真摯感情，都深深打動無數人心。

華南銀行品牌形象廣告近日也同步在各大媒體強力播放，希望以嶄新的品牌形象迎接100歲生日的到來，也透過三部微電影與民眾分享華南銀行走過100年的軌跡，更為社會添加真情的溫度和正向的力量。

華銀形象廣告【第三十張希望】劇照。圖／華銀提供
華銀形象廣告【第三十張希望】劇照。圖／華銀提供
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華銀形象廣告【受益人】劇照。圖／華銀提供
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華南銀行微電影金鐘

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