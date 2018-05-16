華銀推出真人真事品牌形象微電影 點閱率突破30萬人次

2018-05-16 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



華南銀行首度推出品牌形象微電影- 、 及 ，皆是由華南銀行與客戶間的真實故事改編而成。從本(5)月7日正式上線以來，點閱率突破30萬人次。

成立於西元1919年的華南銀行，即將在明年1月歡慶100歲生日。華南銀行走過100年，不只守護客戶的有形資產，也陪伴無數客戶經歷過大大小小的故事，守護著無數動人的初衷。有些人為了追求夢想而堅持，有些人為了支持別人的夢想而努力，也有些人不為什麼，只為將幸福傳遞下去。

為了將這些動人故事紀錄下來、也呈現出來，華南銀行團隊耗時一年，歷經多次市場調查，也走訪多間分行、訪談多名行員、收集無數感人素材與靈感，最終呈獻三個真人真事改編的故事，堪稱今年度最動人的微電影。

華南銀行首度推出的品牌形象微電影，邀請到金鐘導演范揚仲先生執導，從這一年來收集的素材和靈感所建構的主軸 出發，用銀行員的角度訴說客戶背後的故事與夢想。這些是客戶們的故事，也是華南銀行的故事。

無論是 中母親為女兒無條件的付出， 把別人的夢當作自己的夢的熱血，亦或是 無血緣關係確一輩子相互扶持的真摯感情，都深深打動無數人心。