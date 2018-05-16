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科技新貴熱愛P2P網貸理財 放款助400人逾億元

2018-05-16 21:04經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

看好國內上百億元的P2P個人網路借貸需求，金融瑞保網科LnB信用市集執行長楊瑞芬表示，成立至今短短二年已有3.7萬人加入信用市集，申貸量51億元，她透露LnB因核貸嚴格、逾放比低，強調幫客戶風險把關，因此吸引不少投資人利用平台進行資產配置，甚至有一位科技新貴，很愛用P2P理財，最高一個人就曾放款幫助過3、400人，個人借貸金額超過上億元。

市場擔心P20個人借貸平台風險較高，但是楊瑞芬表示，截至去年底為止，LnB信用市集的逾放比都在1%以下，大約0.7%而已，而且核貸機制相對小心嚴格下，核貸率一般只有一成，遠比銀行業的四到六成都還要來得低，且LnB信用市集每一個會員的貸款上限設在100萬元，希望幫會員分散風險，也比一般銀行的300~350萬元的信貸金額還要來得嚴。

渣打銀行16日召開記者會，宣布與LnB信用市集合作，在金管會專案核准下，成為首家商銀與金融科技公司合作發展P2P網路貸款的首例。楊瑞芬認為，未來透過與渣打銀行的合作，也可以轉介一些資金與風險需求更高的優質客戶給銀行取得更多的資金，有些P2P沒法核貸的案子透過銀行也可以完成借貸交易，例如LnB20歲以上才能貸，50歲以上不做，而渣打可以放寬到65歲。將大大有助於個人借貸平台的彈性與成交率、成交量，她看好未來跟渣打銀行合作後，可以加速成交，業務翻倍成長挑戰百億申貸量。

楊瑞芬相當看好國內P2P市場的發展與商機，她說據聯合徵信中心資料，國內消費信貸市場一個月新增的信貸需求就高達92億元，LnB每個月都有數億元的申貸量，每月核貸一成也至少千萬元以上，曾有科技新貴投資人光一個人就放款給平台裡的3、400個客戶，都自己親自挑選案子，利率險不等，平均二、三天就下個單，當作靈活的資產風險配置，一個人的放貸總金額總計超過上億元， LnB信用市集自2016年上線後，用戶已達3.7萬人，申貸規模近51億，借與貸的人數相當，會員年齡集中25~45歲，教育程度較一般銀行客戶來得高、較能接受新觀念。

金管會在去年底已備查「中華民國銀行公會會員銀行與網路借貸平台業者間之業務合作自律規範」，開放銀行可與P2P業者進行合作，但目前關於個資保護方面有相當嚴格的措施。楊瑞芬強調，在此次合作中，是先由信用市集篩選出適合銀行的客戶，若用戶選擇向銀行貸款，則可快速中介給銀行進行線上視訊對保。

渣打銀行P2P

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