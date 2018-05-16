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純網銀議題夯 顧立雄:銀行或金控持股比率須達50%以上

2018-05-16 21:00聯合報 記者孫中英╱即時報導

「純網銀」是近期金融業熱門話題，尤其是社群媒體或電信業等「科技」公司與銀行之間，會「怎麼配」？還有「純網銀」會否踩到金管會主委顧立雄「金金分離、產金分離」的紅線，都備受關注。

民進黨立委江永昌今天(16日)在立法院財委會質詢時，質詢火力全集中在「純網銀」，他問金管會，純網銀會由「科技業加銀行業組成」，若其中又都有台、外資，起碼有「4種配法」，金管會有無定調？

顧立雄答覆時說，這要看大家合作架構如何組成，他沒法幫業者的合作架構先定調。但顧立雄也說，目前他對純網銀已有的「定調」，就是「銀行或金控持股比率須達50%以上」，這樣金管會重視的公司治理、洗錢防制、法遵及消費者保護，就會具主導性。

江永昌問，若銀行和科技業在純網銀的股權「各50%」，那到底由誰主導？顧立雄說，純網銀中，銀行或金控雖須達50%，「但不代表只有一家(金融業)」，也有可能科技業找「幾家金融業者」來合作，這樣架構下，就不見得是單一業者去主導，或誰有一定主導權。

江永昌追問，純網銀，一定會有科技等「產業」進來，金管會如何能確保「純網銀」不會踩到「產金、金金分離」的紅線？顧立雄說，「產金分離」是避免關係人不公平的交易，而開放純網銀，由科技、電商或社群媒體與銀行合作，會是趨勢，因此「很難要求產業不進入到純網銀」，但這部分不當然構成金管會要求產金分離的障礙。

顧立雄說，「產業」一定有一定利基才會來設網銀，這個利基可能是「電信、電商或社群媒體」產業已有的經營基礎，金管會不可能不讓這些「帶著相關產業成分者」進來成為純網銀的大股東。至於金金分離，顧立雄說，是要避免利益衝突和競業禁止，若一家金融業同時「擁有實體銀行和純網銀」，就要注意利益迴避等問題。

江永昌還表示，根據金管會已發布的規定，純網銀不能有實體分行，但金管會之前去日本考察，像日本純網銀，就沒有設「實體」的客服中心，台灣純網銀，則可設實體客服，差別到底在哪裏？顧立雄說，若允許純網銀有實體分行，那與目前傳統銀行幾無差別，與金管會開放純網銀的目標不符，但純網銀可以有一個客服或兩個客服中心，則可以再討論。

純網銀是近期熱門議題，LINE也是傳說中有意設純網銀的業者。圖／LINE提供
純網銀是近期熱門議題，LINE也是傳說中有意設純網銀的業者。圖／LINE提供
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網銀金管會顧立雄

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