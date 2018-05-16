年輕人不買股五大原因 顧立雄：還是定期定額比較好

2018-05-16 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



民進黨立委余宛如今天(16日)上午在立法院財委會質詢時，歸納出年輕人「不買股」5大原因，包括缺乏理財基本功、薪水低(沒錢投資)、上市櫃公司弊案連連、不發股息、台股長期成長族群不足等。她問金管會有無鼓勵年輕人「買股」措施，但金管會主委顧立雄說，他比較鼓勵年輕人先用定期定額方式投資，而不是直接買股。

顧立雄說，30歲以下年輕人，到底有多少「資歷」去投資股市，不知道，還不如讓他們(年輕人)透過定期定額去了解市場狀況更好，或多去了解ETF(指數股票型基金)這種產品，他說，金管會要訂KPI，也是針對年輕人定期定額投資去訂KPI。顧立雄還說，近期台股開戶數人數有增加，但台灣散戶占比已較先進國家股市高，政策上不宜再多鼓勵自然人，而應多鼓勵機構法人，會比較好。

但余宛如表示，在台股總開戶人數中，30歲以下占比不到1成，50歲以上超過半數，60歲以上比率最高，顯示台股的投資人年齡占比已有老化趨勢，她希望金管會能研議因應之道，顧立雄同意在1個月內研議。

另針對「大陸A股入摩」，顧立雄表示，A股納入MSCI的影響程度在可控範圍，目前被動型基金有數據，可以算出來影響數(首波影響造成台股資金242億)，所以重點會在主動型基金部分；他認為，被動型基金雖會因為A股被納入MSCI產生連動影響「但主動型基金不必然會有影響」。