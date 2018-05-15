A股入摩 金管會估台股資金流出242億 超出預期

2018-05-15 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



MSCI發布，234檔中國A股將自6月起分兩階段納入MSCI中國指數及MSCI新興市場指數，在新興市場指數權重達0.39%，但包括台灣、韓國及印度股市占新興市場權重因此全都下降。金管會表示，台灣約下降0.21%、韓國降0.35%、印度降0.14%，日本之外的亞股則降0.25%。

金管會證期局副局長周惠美今天(15日) 表示，A股納入MSCI新興市場指數，不止台灣受到影響，對其他股市也造成排擠效應，若用去、2017年6月被動型新興市場基金總規模、且降0.1%來看，台股資金會流出8.08億美元、相當242億台幣，占外資持有市值約0.17%。周惠美表示，雖然目前看來影響並不是很大，但證期局會密切關注。

不過，金管會去年曾預估大陸「A股入摩」，影響數僅143億台幣，現在影響數為242億，外界認為，是「超乎」預期，且市場曾有券商估計，A股入摩影響數恐達4、500億台幣。證期局官員解釋，主因之前是以其他條件不變的情況去模擬A股納入MSCI，且依當時數據、影響數是143億元。

大陸234檔A股將分「兩階段」納入MSCI，6月和8月會各依市值的2.5%納入，兩階段總共納入市值5%。