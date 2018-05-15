新台幣匯率重貶1.06角 貶破29.8元關卡

相關新聞
彰銀與彰銀工會簽團體協約 距首次簽訂已13年2018-05-15 11:57
107學年度學保標出 國泰人壽降價承保2018-05-15 10:58
生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套2018-05-15 11:00
拿新銀行執照不容易 李長庚:在泰國我們比王寶釧還偉大2018-05-15 15:40
台銀頒發論文獎 博士獎金最高10萬元2018-05-15 15:10
國壽得標107學保 保費525元2018-05-15 14:34
兒少教育帳戶條例三讀 每年最高存3萬元助弱勢兒脫貧2018-05-15 14:27
保險法立院三讀 提高罰鍰強化市場紀律2018-05-15 13:44
107年度學生團保 65歲以上僅限保障意外事故2018-05-15 13:33
商店街第1季大虧 將開發海外市場2018-05-15 12:45
金管會：上市櫃公司去年員工福利費用增5.15%2018-05-15 12:43
新台幣午盤貶值8.5分 暫收29.827元2018-05-15 12:26
107學年度學保 國泰人壽以每人525元承保2018-05-15 12:02
立院三讀 保險法罰緩從1500萬提高至3000萬2018-05-15 11:59
國巨無畏分盤交易 飆漲停創千元新天價2018-05-15 11:14
新台幣早盤貶1.2分2018-05-15 10:25
新台幣開盤 貶值1.8分2018-05-15 09:19
富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO2018-05-15 05:51
遵守金金分離 賣三銀行股2018-05-15 01:55
林家宏布局金融 有一套2018-05-15 01:55
永豐金法人股東 寶佳第一大2018-05-15 01:55
國泰世華銀副董蔡宗翰 開創倉儲多元收入2018-05-15 01:41
國泰金屋頂種電 衝5MW2018-05-15 01:41
中信銀推出新創技術 舊戶線上辦卡馬上准2018-05-15 01:41
新壽搶攻北市地上權 17.6億拿下杭州北路案2018-05-15 01:41
富邦金每股隱含價值 增至63.2元2018-05-15 01:41
美債走跌拖累 富邦金融資產帳面獲利大縮水2018-05-15 01:41
富邦壽投資轉向 Q1減股增債2018-05-15 01:41
台幣連三升 逾一周新高2018-05-15 01:34
股匯雙漲…台幣連3升 逾1周新高2018-05-14 23:27
學保15日開標 金管會動員3家投標2018-05-14 23:23
1坪228.04萬 新壽標下近華山園區大面積土地2018-05-14 18:07
富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益2018-05-14 17:42
富邦金法說 人壽2017年隱含價值成長13.1％2018-05-14 15:21
看好新莊副都心 北富銀成立新莊第三家分行2018-05-14 14:43
學保15日開標 壽險公會樂觀看待2018-05-14 14:37
防堵假理賠 金管會禁售起賠式自負額車險2018-05-14 12:35
新台幣午盤 升值5.4分2018-05-14 12:35
搶占比特幣錢包八成市場 幣託靠這一字訣：慢2018-05-10 13:06
熱門文章
免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可2018-05-14 22:45
賴英里被爆和龍巖總裁奢華同遊日本 當街摟腰互動超親暱2018-05-15 07:48
與賴英里爆緋聞 已婚龍巖總裁李世聰身價250億2018-05-15 10:16
賴英里、李世聰秘遊 奢華七星列車有錢不一定能搭2018-05-15 11:15
新舊每坪差五十萬！ 大安區新舊屋價差全台最大2018-05-15 11:29
核三1號機起動運轉 原能會同意了2018-05-14 18:21
中華電499優惠 變相延長2018-05-15 04:26
從台電的兩張罰單 看台灣能源政策的困境2018-05-14 20:41
ASAP省錢購物網驚傳5月15日關站 資遣所有員工2018-05-14 21:59
107學年度學保標出 國泰人壽降價承保2018-05-15 10:58
台電2張罰單 凸顯能源政策困境2018-05-15 00:04
王文淵眼光精準 業界折服2018-05-15 01:10
鴻海減資 券商提醒權證投資人：小心衍生的風險2018-05-14 18:59
薪資指標怎麼看？ 主計總處說分明2018-05-14 17:31
德國經驗：天然氣非發電主力 支援綠能低谷才是重點2018-05-14 20:51
豐采樓關門42名員工失業 王品說「來我們這上班」2018-05-14 19:25
申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形2018-05-14 20:20
房仲：台塑內湖大樓 買得很划算2018-05-15 01:10
富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO2018-05-15 05:51
趕今夏歸隊…核三廠1號機起動 原能會准了2018-05-15 00:04
有線TV之亂 燒到中職轉播2018-05-15 01:06
國巨陳泰銘：全球4大不確定 發展4大策略2018-05-14 18:46
永豐金法人股東 寶佳第一大2018-05-15 01:55
中鼎得標印度天然氣站工程 鄧振中讚：意義重大2018-05-14 21:11
蛋黃區購屋有眉角 同馬路不同側房價差一成2018-05-15 11:39
生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套2018-05-15 11:00
遵守金金分離 賣三銀行股2018-05-15 01:55
中信銀推出新創技術 舊戶線上辦卡馬上准2018-05-15 01:41
核三廠1號機重啟 原能會今同意2018-05-14 18:49
貿協牽線 中鼎奪下印度大單2018-05-15 01:10
林家宏布局金融 有一套2018-05-15 01:55
富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益2018-05-14 17:42
中華電員工忙翻…雙北開罰2018-05-15 04:28
用電量再創新高 核三1號機將歸隊馳援2018-05-14 19:56
【即時短評】台灣天然氣政策 應再多想想2018-05-14 20:42
網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客2018-05-14 21:28
樺漢助威 攻2025中國製造2018-05-15 01:57
石化黃金十年 台廠搶先機2018-05-15 01:10
核三1號機重啟 原能會同意2018-05-15 01:59
金管會解決低薪 企業員工福利全都露2018-05-14 19:25
留言