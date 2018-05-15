親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兒少教育帳戶條例三讀 每年最高存3萬元助弱勢兒脫貧

2018-05-15 14:27經濟日報 記者翁至威╱即時報導

立法院院會今（15）日三讀通過兒童及少年未來教育與發展帳戶條例，明定適用對象為105年1月1日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少，藉由政府及家長合作儲蓄，協助弱勢家庭兒少脫貧。

衛福部去年6月推動開辦「兒童少年未來教育及發展帳戶推動方案」，在弱勢兒少18歲前，由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5,000元，政府存入同額存款，每年最高存入3萬元。

三讀條文明定，適用範圍限定為105年1月1日以後出生，且具社會救助法所定之低收入、中低收入戶資格的兒少，或依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定安置兩年以上，且監護人為地方政府的兒少。

三讀條文也明定，當地方政府得知轄區內符合適用範圍的設籍孩童，應自知悉日起一個月內，通知法定代理人或最近親屬申請開立兒少教育發展帳戶，親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿18歲為止，衛福部則應依個別帳戶自存款金額，每年撥入同額政府相對提撥款。每月自存款金額、開戶金、自存款年度存款上限金額由衛福部公告。政府提撥款之經費來源，則由中央政府編列預算支應。

另外，針對連續三至六個月未存款的孩童、法定代理人或最近親屬，地方政府得結合民間資源，運用社會工作人員，進行輔導及提供相關協助。

衛福部

相關新聞

現有投資移民缺誘因 投資標地及限制都將鬆綁

2018-05-15 12:03

彰銀與彰銀工會簽團體協約 距首次簽訂已13年

2018-05-15 11:57

107學年度學保標出 國泰人壽降價承保

2018-05-15 10:58

生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套

2018-05-15 11:00

保險法立院三讀 提高罰鍰強化市場紀律

2018-05-15 13:44

107年度學生團保 65歲以上僅限保障意外事故

2018-05-15 13:33

商店街第1季大虧 將開發海外市場

2018-05-15 12:45

金管會：上市櫃公司去年員工福利費用增5.15%

2018-05-15 12:43

新台幣午盤貶值8.5分 暫收29.827元

2018-05-15 12:26

107學年度學保 國泰人壽以每人525元承保

2018-05-15 12:02

立院三讀 保險法罰緩從1500萬提高至3000萬

2018-05-15 11:59

國巨無畏分盤交易 飆漲停創千元新天價

2018-05-15 11:14

新台幣早盤貶1.2分

2018-05-15 10:25

新台幣開盤 貶值1.8分

2018-05-15 09:19

富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO

2018-05-15 05:51

遵守金金分離 賣三銀行股

2018-05-15 01:55

林家宏布局金融 有一套

2018-05-15 01:55

永豐金法人股東 寶佳第一大

2018-05-15 01:55

國泰世華銀副董蔡宗翰 開創倉儲多元收入

2018-05-15 01:41

國泰金屋頂種電 衝5MW

2018-05-15 01:41

中信銀推出新創技術 舊戶線上辦卡馬上准

2018-05-15 01:41

新壽搶攻北市地上權 17.6億拿下杭州北路案

2018-05-15 01:41

富邦金每股隱含價值 增至63.2元

2018-05-15 01:41

美債走跌拖累 富邦金融資產帳面獲利大縮水

2018-05-15 01:41

富邦壽投資轉向 Q1減股增債

2018-05-15 01:41

台幣連三升 逾一周新高

2018-05-15 01:34

股匯雙漲…台幣連3升 逾1周新高

2018-05-14 23:27

學保15日開標 金管會動員3家投標

2018-05-14 23:23

1坪228.04萬 新壽標下近華山園區大面積土地

2018-05-14 18:07

富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益

2018-05-14 17:42

富邦金法說 人壽2017年隱含價值成長13.1％

2018-05-14 15:21

看好新莊副都心 北富銀成立新莊第三家分行

2018-05-14 14:43

學保15日開標 壽險公會樂觀看待

2018-05-14 14:37

防堵假理賠 金管會禁售起賠式自負額車險

2018-05-14 12:35

新台幣午盤 升值5.4分

2018-05-14 12:35

搶占比特幣錢包八成市場 幣託靠這一字訣：慢

2018-05-10 13:06

吳東進圓夢娶元富證 面子大過裡子

2018-05-07 10:00
看更多

熱門文章

免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可

2018-05-14 22:45

賴英里被爆和龍巖總裁奢華同遊日本 當街摟腰互動超親暱

2018-05-15 07:48

媒體報導賴英里、李世聰同遊日本 寒舍：無法回應私事

2018-05-14 15:45

與賴英里爆緋聞 已婚龍巖總裁李世聰身價250億

2018-05-15 10:16

李世聰、賴英里同遊日本 龍巖：無飯店異業結盟計畫

2018-05-14 16:07

賴英里、李世聰秘遊 奢華七星列車有錢不一定能搭

2018-05-15 11:15

核三1號機起動運轉 原能會同意了

2018-05-14 18:21

中華電499優惠 變相延長

2018-05-15 04:26

從台電的兩張罰單 看台灣能源政策的困境

2018-05-14 20:41

新舊每坪差五十萬！ 大安區新舊屋價差全台最大

2018-05-15 11:29

ASAP省錢購物網驚傳5月15日關站 資遣所有員工

2018-05-14 21:59

台電2張罰單 凸顯能源政策困境

2018-05-15 00:04

107學年度學保標出 國泰人壽降價承保

2018-05-15 10:58

王文淵眼光精準 業界折服

2018-05-15 01:10

鴻海減資 券商提醒權證投資人：小心衍生的風險

2018-05-14 18:59

薪資指標怎麼看？ 主計總處說分明

2018-05-14 17:31

德國經驗：天然氣非發電主力 支援綠能低谷才是重點

2018-05-14 20:51

豐采樓關門42名員工失業 王品說「來我們這上班」

2018-05-14 19:25

房仲：台塑內湖大樓 買得很划算

2018-05-15 01:10

申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形

2018-05-14 20:20

富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO

2018-05-15 05:51

趕今夏歸隊…核三廠1號機起動 原能會准了

2018-05-15 00:04

有線TV之亂 燒到中職轉播

2018-05-15 01:06

國巨陳泰銘：全球4大不確定 發展4大策略

2018-05-14 18:46

中鼎得標印度天然氣站工程 鄧振中讚：意義重大

2018-05-14 21:11

永豐金法人股東 寶佳第一大

2018-05-15 01:55

生日刷卡優惠多 為何9月壽星不吃這套

2018-05-15 11:00

遵守金金分離 賣三銀行股

2018-05-15 01:55

中信銀推出新創技術 舊戶線上辦卡馬上准

2018-05-15 01:41

富邦金法說 人壽2017年隱含價值成長13.1％

2018-05-14 15:21

蛋黃區購屋有眉角 同馬路不同側房價差一成

2018-05-15 11:39

核三廠1號機重啟 原能會今同意

2018-05-14 18:49

富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益

2018-05-14 17:42

林家宏布局金融 有一套

2018-05-15 01:55

貿協牽線 中鼎奪下印度大單

2018-05-15 01:10

用電量再創新高 核三1號機將歸隊馳援

2018-05-14 19:56

中華電員工忙翻…雙北開罰

2018-05-15 04:28

【即時短評】台灣天然氣政策 應再多想想

2018-05-14 20:42

網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客

2018-05-14 21:28

樺漢助威 攻2025中國製造

2018-05-15 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top