兒少教育帳戶條例三讀 每年最高存3萬元助弱勢兒脫貧

2018-05-15 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



立法院院會今（15）日三讀通過兒童及少年未來教育與發展帳戶條例，明定適用對象為105年1月1日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少，藉由政府及家長合作儲蓄，協助弱勢家庭兒少脫貧。

衛福部去年6月推動開辦「兒童少年未來教育及發展帳戶推動方案」，在弱勢兒少18歲前，由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5,000元，政府存入同額存款，每年最高存入3萬元。

三讀條文明定，適用範圍限定為105年1月1日以後出生，且具社會救助法所定之低收入、中低收入戶資格的兒少，或依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定安置兩年以上，且監護人為地方政府的兒少。

三讀條文也明定，當地方政府得知轄區內符合適用範圍的設籍孩童，應自知悉日起一個月內，通知法定代理人或最近親屬申請開立兒少教育發展帳戶，親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿18歲為止，衛福部則應依個別帳戶自存款金額，每年撥入同額政府相對提撥款。每月自存款金額、開戶金、自存款年度存款上限金額由衛福部公告。政府提撥款之經費來源，則由中央政府編列預算支應。

另外，針對連續三至六個月未存款的孩童、法定代理人或最近親屬，地方政府得結合民間資源，運用社會工作人員，進行輔導及提供相關協助。