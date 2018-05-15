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今年度學生團保投標 國壽得標

2018-05-15 12:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

2018學年度「學生團體保險」今日投標，由國泰人壽於再度得標，執行副總林昭廷表示，國壽秉持「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」永 續願景，持續為全國 320 萬名高中職以下學生提供保障，全天候守護保障學生， 讓全國學生及家長安心。

近兩年學保條款的修訂，納入更多公平合理原則，學保整體環境逐步朝正向發 展。另承蒙教育部國教署、金管會保險局、壽險公會及學界，積極規畫「學保條例 草案」，採取「政府負擔盈虧」的精神，並爭取儘早排入立法院議程，預計最快2019學年度實施。

依教育部2018學年度「學生團體保險」保單條款，主要保障內容涵蓋疾病或 意外身故保障、失能給付、住院醫療保險金、傷害門診保險金、專案補助重大手術保險金（限免繳保費學生）、燒燙傷及須重建手術保險金、集體中毒慰問金等多重保障。

107 學年度保單條款與 106 學年度主要差異為：一、65足歲以上之被保險人， 保障範圍限意外事故且保費需全額自負；二、「住院醫療保險金」及「傷害門診保 險金」之醫療費用註，達500元以上者全額給付，未達500元則不給付。惟經教育部考量弱勢家庭之經濟負荷，針對低收入戶、中低收入戶之未達 500元部分，仍由教育部訂定計畫編列預算補助，並由國泰人壽代為給付。

保險金教育部國泰人壽

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