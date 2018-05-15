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富邦華一傳要換行長 廈門銀行籌劃IPO

2018-05-15 05:51聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦金控子公司、富邦華一銀行高層人事將異動。自富邦金控在2013年獲准併購華一銀行後，即出任富邦華一銀行行長至今的詹文嶽，將出任富邦華一銀行副董事長。新任富邦華一銀行行長將由陳峰接任。富邦金控對此則表示，不評論人事組織議題。

富邦金控大陸投資策略，是參股及設立子行「雙線並進」。除子行、富邦華一銀行人事異動外，富邦金參股的大陸廈門銀行，因為近年獲利表現佳，規劃在明年正式「IPO(首次公開募股)」，目前內部正緊鑼密

鼓作業中。富邦金去、2017年董事會已通過，將富邦銀行 (香港)持有的廈門銀行普通股，直接改由富邦金控持有，富邦金持股廈門銀行19.99%。

富邦金自併購華一銀行後，首任行長詹文嶽即大動作拓展營業據點，若包括獲批籌的西安分行在內，富邦華一在大陸已擁有25個營業據點，在珠三角、長三角、環渤海及中西部都設有分支行，已算小有規模。

富邦華一目前還是唯一取得「全牌照經營」的台資銀行，有其優勢，但靠設立營業據點，逐步擴大規模，成本相當高，且每設一個新據點砸下的千萬人民幣何時回收，也要打問號。根據富邦金最新揭露的數字

，富邦華一銀行今年第一季資產達人民幣693.18億元，淨利差(NIM)1.69%，但資金操作因人民幣升值出現大幅評價損失，今年首季稅後淨利僅2700萬人民幣，較去年同期大減48%。

據了解，富邦金控近期會通過富邦華一銀行的人事異動案，首任行長扭轉體質及開疆闢土的階段性任務已告一段落，即將接任華一銀新行長的陳峰，原先就擔任華一銀行的副行長，但今年2月底，已請辭。陳峰專長在金融市場，此番再回鍋華一銀行，能否有番作為，市場都在看。

富邦華一銀行行長詹文嶽將出任富邦華一銀副董事長。圖／富邦金提供
富邦華一銀行行長詹文嶽將出任富邦華一銀副董事長。圖／富邦金提供
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