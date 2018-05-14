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于紀隆：獨董人數需求將愈來愈多

2018-05-14 23:34經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，根據金管會規劃，後年開始要推動所有上市櫃公司設立審計委員會，最遲在2022年完成設置，由於審計委員會至少由三名獨董組成，因此獨董人數需求將愈來愈多。

HKiNEDA香港獨立非執行董事協會、KPMG安侯建業聯合會計師事務所14日舉辦「獨立董事經驗交流會」，包括證交所總經理簡立忠、遠東商銀獨立董事張秀蓮、台電獨立董事劉啟群等逾百位獨立董事與會。

根據金管會統計，截至去年7月底為止，台灣902家上市公司中和741家上櫃公司，合計有4,223位獨董，再加計興櫃公司的獨立董事，總共有4,645位以上的獨立董事。

HKiNEDA香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席駱秉寬表示，根據金管會今年3月28日發布的新版公司治理藍圖，將擴大審計委員會的設置，逐步要求所有上市櫃公司應自111年須全面完成設置審計委員會來取代監察人，以順應國際發展趨勢。

所有興櫃公司則自111年全面完成設置審計委員會，108年起申請登錄興櫃公司應設置獨立董事，這些政策對公司治理都有其正面意義。

立法院會今年4月3日三讀修正通過證券交易法第14條之2，企業不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，必要費用，由企業負擔；同法第178條增訂違反規定的罰則。駱秉寬表示，藉由證交法的修訂將賦予獨立董事可以發揮更大作為的法源，可以讓獨立董事的制度更加健全。

KPMG風險管理服務主持會計師林寶珠表示，隨著時間演進，注重公司治理的公司，在大股東及董事長大力支持下，獨立董事形成一股推動變革的力量。雖然短期公司需要配合進行許多流程的調整及管理的精進；但藉由獨立董事在財務、管理，甚至業務、國際布局上的建言，確實使決策更加周延及更具前瞻性，也避免了許多可能的風險。此外，獨立董事在公司治理上是一個「制衡」的角色。

興櫃

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