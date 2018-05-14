新壽以17.68億元 取得北市中正區成功段地上權

2018-05-14 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



財政部國有財產署北區分署公告招標107年度第一批國有非公用土地設定地上權案於今（14）日開標，新光人壽以總價「1,7億6,801萬0,518」元標得台北市中正區成功段一小段126、127及131地號共3筆，土地面積總計775.31坪，換算單價為每坪228.04萬元。

新光人壽表示，本標的為台北市近年來少見之大面積精華區土地，基地條件佳；區域生活機能完善，毗鄰華山文化創意產業園區；近捷運善導寺站(僅300公尺)，距台北車站僅一站，轉乘機場捷運、高鐵便利，交通區位良好，適宜做辦公室、旅館及出租住宅等商用不動產。本案購入後全棟擬作為投資用不動產，提高固定收益，預估年化收益率3%以上。

近年政府機關及國營事業體積極活化資產，鼓勵保險業資金挹注國內投資市場，能增加政府稅收、地方就業、經濟成長率等效益。而本次新光人壽取得本標的，不僅拓展台北車站周邊資產布局、增加未來不動產收益，亦可支持政府壽險業錢留台灣，加速國家經濟發展，對於民間及政府都是雙贏的局面。

新光人壽為提供符合新時代的需求與商品，以及活化不動產資產，將101年10月29日標購取得台北市中正區忠孝西路一段50號之亞洲廣場大樓一樓之商場，打造為「新光樂活未來館」，並同時因應台灣社會高齡趨勢，特於「新光站前樂活未來館」中，打造「全齡照護室」。「新光樂活未來館」全齡照護室，於無障礙廁所中設置「照護床」，以方便家屬協助行動不便者如廁後清理身體，同時亦設有哺乳室、嬰兒座椅、尿布台、換衣台等先進新穎設施。