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明台產險研發「智能輔銷機器人」

2018-05-14 15:49經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

明台產險今天表示，繼今年2月推出業界首創區塊鏈航班延誤快速理賠通知機制後，5月推出整合LINE聊天機器人與核心資訊系統串接的智能輔銷工具，提供保險業務員個人化一對一詢答功能，透過智慧型手機或平板即可回應商品介紹、保單查詢、保費報價等客戶常見需求，並將陸續開發電子付款、電子保單等作業功能，快速回應客戶問題、加快投保程序、提昇服務效率。

明台產險表示，所有金融科技的創新研發，都將以符合客戶需求的人性服務為本，期能對於現行業務或服務流程的痛點能有重大改變。

以產險業而言，由於保單組合高達1,000種以上，各種表單與條款繁複，保單查詢與保費計算複雜；且保險業務員專業培訓長達五至十年，各項作業仰賴大量電腦查詢與後勤不同單位支應才能回應客戶需求，往返辦公室耽誤客戶等待時間。透過智能輔銷機器人，運用一問一答的方式，輔助保險業務員銷售與服務功能，加強保戶服務即時性以提高效率及服務水準，減少保戶等待各項諮詢或報價的時間。

明台產險營運創新本部本部長飯島健司說明，今年2月推出業界首創運用區塊鏈航班延誤快速理賠通知系統以來，截至4月底為止，透過網路投保旅行平安保險件數較去年同期（2-4月）成長約二倍，顯示運用創新科技增加保戶投保意願；且現已有42件航班延誤出險案件收到主動理賠簡訊通知辦理理賠，消費者反應良好、接受度高，該項技術已申請金融科技專利當中。

明台產險指出，智能輔銷機器人有助於強化保險業務員的服務專業與效率，將持續累積各類數據與經驗後，未來也將持續研發符合人工智慧與自然語言的系統，繼續推展並開放給所有保戶方便式的自助性服務。

保險產險理賠

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