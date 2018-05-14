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利率上升 富邦人壽金融資產未實現利益1季掉了600億

2018-05-14 15:44聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦金控今天(14日)舉行線上法說會，公布今、2018年第1季會計師核閱財務數字。由於今年首季，美債殖利率大漲，造成債格價格走跌，富邦人壽在去、2017年12月17日，金融資產未實現利益還高達678億，但到今、2018年3月18日，富邦人壽金融資產未實現利益只剩6億、減少672億，也造成同時間富邦人壽淨值下滑約92億。

法人在中文法說會場第一個關切的問題，就包括富邦人壽金融資產未實現利益下降，富邦金控表示，第一季金融資產未實現利益下降，主要還是因為利率上升，債券部位受到市場評價影響。但富邦人壽強調，也因為利率上升，目前「新錢投報率」在避險前已有4%~4.5%，對獲利仍有幫助。

另外，富邦金控今天也公布2017年底富邦人壽隱含價值(EmbeddedValue)5,243億元，較2016年底的4,636億元成長13.1%。但富邦人壽去年新契約保費收入，較前、2016年大減298億，導致富邦人壽到2017年底的「新契約價值(VNB)」一年大減39.8%，「新契約價值利潤率」也衰退29.5%。但富邦人壽也表示，今年首季，VNB已較前季回升，預期今年全年的FYP與VNB應會有5~10%的成長表現。

法人也關切，今年首季台北富邦銀行的手續費淨收益較去年同期減少8.1%、財管收益率也降3%，但北富銀主要競爭對手多無此現象。北富銀總經理程耀輝說，去年聯貸手續費進帳較高，主因北富銀有一些主辦費的收入，但今年首季聯貸手續費受亞太市場下滑影響，表現沒有去年好，但他說，今年第2季聯貸手續費應會大幅成長，因此，今年全年北富銀手續費淨收益還是有望成長，且北富銀首季淨利差(NIM)有1.06%，已較去年底的1%，成長6個基本點。

另外，根據富邦金法說發布的第1季數字，到今年3月18日為止，北富銀放款餘額達1兆2147億。有法人質疑，到去年12月17日為止，北富銀放款餘額為1兆2149億「3個月少了2億」，北富銀放款怎麼都沒成長？

但程耀輝表示，他手上的數字，今年首季北富銀放款「季成長3.5%」。為何和法人看到的兜不攏，會後得再研究一下。

富邦金控今天舉行首季線上法說會。記者孫中英／攝影。
富邦金控今天舉行首季線上法說會。記者孫中英／攝影。
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富邦人壽北富銀

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