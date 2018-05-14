新光人壽組團 赴荷蘭與金剛寶寶相見歡
新光人壽今天表示，相當關心金剛「寶寶」的異國生活與婚後生活適應狀況，在新光金控董事長吳東進號召下，特別籌組「荷蘭文化歷史探親團」，邀請新壽保戶並搭配新光醫院隨行醫師、護士，於5月1日到荷蘭探視他的新家庭，一解國人對寶寶的思念，並遊歷荷蘭風光。
新光人壽持續關心生態保育，由新壽購買轉贈台北市立動物園，來台31個年頭的高智商、親人又淘氣的金剛「寶寶」，於今年3月19日離台啟程加入歐洲動物園暨水族館協會的金剛猩猩保育計畫，並到荷蘭的阿培浩爾(Apenheul Primate Park)靈長類公園擔任繁殖群的男主人。
為迎接遠到而來的新光「寶寶粉絲團員」，阿培浩爾動物園執行長Roel Welsing、部門負責人Frank Rietkerk等重要主管不僅親自全程接待，為新光粉絲團舉行歡迎茶會，導引參觀園區，更為了讓團員們親眼目賭寶寶的生活狀況。
即使因為天氣寒冷，寶寶並未外出，園方還特別安排團員進入室內探視寶寶，而寶寶在見到團員、聽到熟悉的鄉音下，也熱情的與團員們互動，似乎在告訴大家：「寶寶相當適應荷蘭的生活喔！也很思念台灣的大家」。
來自非洲喀麥隆猩猩「寶寶」於1986年來台，是瀕臨絕種的保育類動物，新光人壽當年從新聞得知「寶寶」面臨違反相關保育規定而必須遣返，特別搶在被遣返的前兩天，決定捐款12.7萬美元（約新台幣440萬元）買下金剛寶寶並贈送給木柵動物園。
寶寶自新壽轉贈北市動物園後，也於每年四月兒童節前後，舉辦「金剛慶生保育活動」，邀請弱勢兒童暢遊動物園，並在2010年寶寶25歲生日時，幫牠許下三個心願，分別是「想要一個新家、談戀愛然後妻妾成群」。
寶寶的第一個願望，新光人壽在2012年4月4日兒童節已經為牠圓夢，舉辦「猩居落成」喬遷入厝典禮；更在 2014年舉辦「新光公益路跑－為保育野生動物而跑」，將活動全數報名費捐贈予台北市立動物園，作為寶寶娶親的「聘金」。
寶寶2歲來台，至今33年都是黃金單身漢，為實現寶寶的最後一個願望及為讓他珍貴的基因多樣性繼續傳承下去，台北動物園歷經多年與國際保育計畫整合，終於獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫（Gorrilla EEP）」委員會的認可與協助，爭取到以最優勢雄性金剛猩猩身分建立繁殖群的機會，讓「寶寶」加入歐洲照養金剛猩猩數量眾多的荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，並進行繁衍重責，為瀕危的金剛猩猩族群注入新血。
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