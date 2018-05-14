新光人壽組團 赴荷蘭與金剛寶寶相見歡

2018-05-14 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光人壽今天表示，相當關心金剛「寶寶」的異國生活與婚後生活適應狀況，在新光金控董事長吳東進號召下，特別籌組「荷蘭文化歷史探親團」，邀請新壽保戶並搭配新光醫院隨行醫師、護士，於5月1日到荷蘭探視他的新家庭，一解國人對寶寶的思念，並遊歷荷蘭風光。

新光人壽持續關心生態保育，由新壽購買轉贈台北市立動物園，來台31個年頭的高智商、親人又淘氣的金剛「寶寶」，於今年3月19日離台啟程加入歐洲動物園暨水族館協會的金剛猩猩保育計畫，並到荷蘭的阿培浩爾(Apenheul Primate Park)靈長類公園擔任繁殖群的男主人。

為迎接遠到而來的新光「寶寶粉絲團員」，阿培浩爾動物園執行長Roel Welsing、部門負責人Frank Rietkerk等重要主管不僅親自全程接待，為新光粉絲團舉行歡迎茶會，導引參觀園區，更為了讓團員們親眼目賭寶寶的生活狀況。

即使因為天氣寒冷，寶寶並未外出，園方還特別安排團員進入室內探視寶寶，而寶寶在見到團員、聽到熟悉的鄉音下，也熱情的與團員們互動，似乎在告訴大家：「寶寶相當適應荷蘭的生活喔！也很思念台灣的大家」。

來自非洲喀麥隆猩猩「寶寶」於1986年來台，是瀕臨絕種的保育類動物，新光人壽當年從新聞得知「寶寶」面臨違反相關保育規定而必須遣返，特別搶在被遣返的前兩天，決定捐款12.7萬美元（約新台幣440萬元）買下金剛寶寶並贈送給木柵動物園。

寶寶自新壽轉贈北市動物園後，也於每年四月兒童節前後，舉辦「金剛慶生保育活動」，邀請弱勢兒童暢遊動物園，並在2010年寶寶25歲生日時，幫牠許下三個心願，分別是「想要一個新家、談戀愛然後妻妾成群」。

寶寶的第一個願望，新光人壽在2012年4月4日兒童節已經為牠圓夢，舉辦「猩居落成」喬遷入厝典禮；更在 2014年舉辦「新光公益路跑－為保育野生動物而跑」，將活動全數報名費捐贈予台北市立動物園，作為寶寶娶親的「聘金」。