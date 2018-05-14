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宣布減資後…鴻海股價今開盤大漲逾4% 鴻家軍滿面紅光

新台幣開盤 升值1.3分

2018-05-14 09:08經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.760元兌1美元，升值1.3分開出；新台幣上周五終場以29.773元兌1美元，升值9.9分作收，周一早上開盤續漲。

新台幣

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