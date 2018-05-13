憂離岸風電融資 曾銘宗17日要與九大公股董總座談

2018-05-13 23:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



經濟部遴選出七家開發商可辦理十個離岸風場後，離岸風電融資成為外界關注焦點。立法委員曾銘宗表示，本周四（17日）將與立院財委會同仁到財政部，與九大公股行庫的董事長與總經理座談，瞭解公股行庫辦理離岸風電的聯貸問題，以免重蹈「慶富案」覆轍。

財政部次長蘇建榮13日傍晚回應指出，會要求公股行庫，參與離岸風電融資之前，必須建立妥善的風險評估機制。他表示，離岸風電是政府重要政策，希望公股建置風險評估機制後，能多支持。

曾銘宗表示，多家土洋開發商刻正如火如荼洽商籌組聯貸事宜，合計金額將會非常龐大，「但是我的理解，籌組過程並不順暢，尤其是，開發商的母公司願不願意作保」。

他說，開發商拿到籌設許可後，要跟台電公司簽購電合約，但台電的購電價格已經比其他國家偏高，「到時候轉嫁給所有消費者負擔，又用我們公股行庫的聯貸資金，等於風險都由全民負擔，不合理」。

曾銘宗說，他有聽到風聲，公股行庫的分行不太敢做，總行壓力也很大，相關政府單位又以這是當前政策給他們很大壓力，所以真的要看一看，公股行庫要如何配合政策。未來萬一出狀況，承貸人員、管理階層等的責任，如何追究。

本周四也將出席會議的金管會副主委鄭貞茂表示，離岸風電最近才完成開發商的招標遴選、確定誰要經營哪個風場，融資部分還沒正式展開。據金管會洽詢經濟部，並未聽到歐商等母公司不願承保之事。

不過，鄭貞茂說，離岸風電融資有獨特的專案融資Know-How需要學習，「我們希望本國銀行要學專案融資的Know-How，鼓勵外商銀行跟本國銀行一起辦聯貸」。