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台股萬點將滿週年 竟無主動型新基金新募

2018-05-13 16:49中央社 台北13日電

根據投信投顧公會統計，自去年5月23日台股上萬點以來，投信募集近280檔基金中，...
根據投信投顧公會統計，自去年5月23日台股上萬點以來，投信募集近280檔基金中，竟無台股主動式基金參與其中。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
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台股上萬點即將屆滿週年，一度還衝上11270點，不過根據投信投顧公會統計，自去年5月23日台股上萬點以來，投信募集近280檔基金中，竟無台股主動式基金參與其中。

台股自1989年以來5度上萬點，前4次幾乎都引發台股募集基金熱潮，不過這次不一樣，近1年來投信募集的新基金中，以多元收益型基金、連結目標到期型基金、海外股票型基金、債券型基金、指數股票型基金(ETF)為主，就是獨缺台股主動型股票基金。

投信業者分析，目前幾乎所有投信旗下都已經有台股基金，若要再推新基金，很難與既有產品創造差異化，且新基金推出後維護成本也不低，在投資人多半已經直接投資台股的情況下，要投資人相信基金經理人的選股眼光，轉買台股基金，也並非易事。

此外，近幾年投資人若選擇以基金作為投資管道，主要都是因為直接投資有難度，例如海外股市、債券，不但要經過繁複的複委託管道，且沒有一定資產水準也難跨過投資門檻，採基金方式投資，相對比較方便。

此外，若有配息機制的基金，也比較容易受到投資人的青睞，以過去1年多來，投信發行募集兩大熱門商品包括目標到期基金、特別股基金為例，都是有穩定配息的基金商品；台灣高配息基金的始祖「聯博全球高收益債券基金」，台灣投資人持有資產占該基金整體資產比例，曾一度高達90%，還引起主管機關的關切。

投信業者分析，投資人熱中有配息機制的基金，主要著眼在可以有每月或是每季固定配息的「小確幸」，並希望因此創造穩定的被動收入，為未來的退休生活作打算，不過由於絕大多數的配息基金，配息來源都可能來自於本金，是否真的讓投資人「穩賺不賠」，其實還是要回歸基金長期平均績效而定。

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