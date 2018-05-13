國銀首例！北富銀區塊鏈支付技術正式進入商業運作階段

2018-05-13 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台北富邦銀行率國銀之先，自去年3月率先與政治大學簽約，合作科技部「區塊鏈支付網路的關鍵技術與工程研發」專案計畫，同年9月首家獲得金管會核准區塊鏈自行支付的銀行後，僅費時半年即將銀行主機整合區塊鏈系統，今年再度拔得頭籌，與政大攜手合作，將區塊鏈技術正式應用於政大校園商家，再創里程碑。

FinTech為金融生態帶來一波波變革，這股翻轉的力量正快速崛起。北富銀看好這一領域的發展前景，很早就開始進行區塊鏈的戰略佈局，2016年富邦支持成立台灣第一家商用區塊鏈平台公司AMIS 帳聯網路科技開展了區塊鏈發展的合作，2017年3月與政大合作簽約，進行「區塊鏈支付網路的關鍵技術與工程研發」專案計畫，這是基於AMIS 帳聯網路科技發表的新算法「伊斯坦堡拜占庭」（Istanbul BFT），能大幅提升以太坊的訊息交換效率，將交易速度降至1秒以內，藉由這項技術，可以多元化將區塊鏈應用到北富銀各種金融場景中。

2017年9月區塊鏈自行支付獲金管會核准商業運作，10月份開始北富銀緊鑼密鼓進行帳聯網系統整合，整個專案僅費時半年時間即上線。今年4月25日，北富銀正式“鏈”起政大和「伊斯坦堡拜占庭」，在政大推出區塊鏈支付的應用場景，首批加入體驗的政大學生，通過下載富邦行動銀行App使用“Lucky Pay” 掃描商家QR Code後，即可向學校附近的合作商家“秒付”買午餐，實實在在成為台灣第一批區塊鏈的「首席體驗官」，北富銀也成為首家向消費者提供可商業運作區塊鏈支付的銀行，也是帳聯網區塊鏈技術在台灣的首度落地與成功進入商業運作。

瞄準年輕族群對潮流與新事物敏感的特性，區塊鏈支付在政大首發後，“秒付”的便捷付款體驗，讓政大師生還有合作商家感受到無現金的優勢，以往中午用餐的高峰期，店家一邊忙著點菜還要找零錢，有了區塊鏈支付，大幅提升服務效率以及衛生，對學生來說，即使不帶錢，帶著手機一樣可以消費，據統計，區塊鏈支付上線短短2週內，交易筆數就成長4倍。

區塊鏈支付技術除帶給消費者更便捷的付款體驗外，對參與的商家來說也是最佳幫手，北富銀執行副總黃以孟表示，區塊鏈支付系統具有幾個特點，一是高效率性，去傳統中心轉發架構後，通過區塊鏈技術，將支付時間縮減至秒級，大幅節省時間。二是不可竄改性，消費者“秒付”的每筆交易金額，都會無時差加密記於後端區塊鏈系統，不僅清楚詳實且不可竄改，商家通過區塊鏈帳本完整的交易紀錄，可以簡化核帳作業，節省成本，還可降低人為記帳錯誤的風險。

當區塊鏈技術剛被提出時，金融就被認為是重要的應用場景之一，通過新的技術可以提高整體營運效率，降低成本來應對全球經濟當前的現狀。此外，金融行業是對安全性、穩定性要求極高的行業，如果區塊鏈在金融領域應用得以驗證，未來線上開戶、存款、支付、交易等業務整體向區塊鏈平台遷移，對其他行業將會產生示範效應。

為邀請更多消費者體驗便利的區塊鏈支付，北富銀指出，即日起已有北富銀帳戶者只要帶著手機到政大憩賢樓，營業時間內有專人協助完成相關設定；沒有帳戶也不用擔心，5月31日前每周一到周五的11:00~13:00，攜帶身分證及第二證件(如：有照片之駕照、健保卡、護照等)，現場有專人協助辦理開戶，只要一個營業日就能加入最新的區塊鏈支付的行列，並且至5月31日止，於政大憩賢樓精選商家掃碼消費(如大稻埕、找道茶、美而美、素還真)，從早餐到晚餐皆可獨享半價優惠；北富銀表示除籌備延長活動外，下一階段更將以同心圓方式，向外擴及政大周邊的店家與商圈，共同打造區塊鏈支付示範區。