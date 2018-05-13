親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

匯市最前線／台幣估緩貶 叩關30元

2018-05-13 01:38經濟日報 記者陳美君吳苡辰╱台北報導

國際美元漲多回檔，新台幣美元匯率上周五（11日）升值9.9分，收29.773元，總成交量13.45億美元。央行資料顯示，台幣上周先貶後升，全周貶幅0.19%。

匯銀主管指出，美元走強趨勢未變，預料新台幣匯率仍將維持緩貶格局，本周續朝30元整數叩關。

匯銀主管說，歷史經驗顯示，整數關卡不易突破，因此，新台幣匯率要重返「3」字頭，有幾項前提，包括美元轉強、亞洲貨幣貶值及外資賣股後大舉匯出。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
分享

新台幣台幣匯率美元匯率
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

無現金支付 台灣排亞洲末段班

2018-05-12 06:29

危老都更融資鬆綁 業者：帶來三大助益

2018-05-12 01:35

翻新危老建物／總統：官民合力 住得更安心

2018-05-12 01:35

加速危老建物重建 融資鬆綁

2018-05-12 01:35

新台幣本月仍貶0.5% 超越韓元

2018-05-12 01:06

台幣走強 盤中升1.53角

2018-05-12 01:06

朱水源掌保經公會 射五箭

2018-05-12 00:12

三商壽 聘張鎮坤任總座

2018-05-12 00:12

與P2P業者業務合作 凱基玉山銀躍躍欲試

2018-05-12 00:12

銀行強攻P2P 渣打搶頭香

2018-05-12 00:12

危老建築重建 排除融資上限30％

2018-05-11 23:39

搶占比特幣錢包八成市場 幣託靠這一字訣：慢

2018-05-10 13:06

吳東進圓夢娶元富證 面子大過裡子

2018-05-07 10:00
看更多

熱門文章

領了勞保 別忘了還有這筆退休金

2018-05-12 12:35

勞保+勞退 怎麼領才不會變「下流老人」？

2018-05-12 12:34

總統才剛參觀完 海洋風電最大外資股東就要賣股了

2018-05-12 22:05

張榮發總裁專機賣出 下午飛往濟州

2018-05-12 16:26

無現金支付 台灣排亞洲末段班

2018-05-12 06:29

用電大戶被罰？工商界憂懲罰性節電政策

2018-05-12 16:06

MLCC、晶片電阻缺貨 引出4條龍

2018-05-12 13:46

被動元件首季EPS閃金光 倍數跳才夠看

2018-05-12 13:46

499申辦熱 中華電三招解人潮

2018-05-12 01:55

有市場、公園 這10處捷運站交易超夯

2018-05-12 10:51

經濟解析／企業吹減資風 潛藏「另類下市」隱憂

2018-05-12 21:30

中華電董座積極溝通 化解499方案危機

2018-05-12 01:55

台電招考應試逾萬人 錄取率5.22%近4年高

2018-05-12 13:19

富士康證實 中國證監會核准FII首發

2018-05-12 10:05

台電招考 汪信宏捨半導體轉當空中飛人

2018-05-12 12:33

鋁捲板奇貨可居 大成鋼：首季毛利翻倍

2018-05-12 17:24

中華電總座：短期促銷方案對獲利影響小

2018-05-12 01:55

創業之星決選 四贏家出列

2018-05-12 01:57

女兒祝母親節快樂 中華門市媽媽忙到暈頭叫她排隊

2018-05-12 21:46

創業之星選秀大賽／台灣骨王 掀醫療影像革命

2018-05-12 02:02

高雄氣爆／當時大虧…榮化一年拚出轉機

2018-05-12 01:55

高雄氣爆案 榮化前董座判刑四年

2018-05-12 01:55

榮化接班布局 洪再興劉文龍扛營運重擔

2018-05-12 01:55

電信業499大戰 公平會：無聯合行為

2018-05-12 01:55

創業之星選秀大賽／唯醫生技 髓內釘定位更準

2018-05-12 02:02

創業之星選秀大賽／展綠科技 用電管理變聰明

2018-05-12 02:02

星宇Q2徵才 釋近百職缺

2018-05-12 01:55

創業之星選秀大賽／恩平方財經 輕鬆解讀趨勢

2018-05-12 02:02

油價平穩機制上路 台塑化要等中油先公布

2018-05-12 18:35

成大校友會企業家論壇 四大咖分享創業經驗

2018-05-12 01:55

全國電Digital City屏東店開店首周 業績告捷

2018-05-12 12:49

創業之星選秀大賽／抓住產業趨勢 邁向國際

2018-05-12 02:02

用電大戶需節電5% 經濟部：非強制性要求

2018-05-12 19:51

創業之星 新秀出爐

2018-05-12 01:55

陸證監會准了 富士康FII最快月底A股掛牌

2018-05-13 01:04

匯市最前線／台幣估緩貶 叩關30元

2018-05-13 01:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top