富士康證實 中國證監會核准FII首發

2018-05-12 10:05 中央社 台北12日電



中國證監會微信昨天深夜發出訊息核准富士康工業互聯網(FII)的首次公開發行(IPO)。富士康集團證實這項消息。市場預估最快FII會在5月底到6月初在上海證交所掛牌。

富士康今天向中央社證實這項中國證監會微信的消息。微信顯示，「我會按法定程序核准了富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。」

富士康工業互聯網IPO上市後，鴻海集團仍持有其股權約85%。

鴻海(2317)於今年1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易。

中國證券監督管理委員會在3月8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過，期間過程只有36天。

至於在掛牌價部分，市場消息人士推測，富士康工業互聯網上市發行價，每股可能落在人民幣13.8元區間。

根據富士康工業互聯網說明書內容，富士康工業互聯網發起人是福匠科技的全體股東，包括機器人控股和中國大陸深圳鴻富錦。富士康工業互聯網以福匠科技整體變更為股份有限公司的方式設立。

去年度富士康工業互聯網營收人民幣3545.43億元，比2016年2727.12億元成長30%，去年歸屬母公司業主淨利158.67億元，較2016年143.65億元成長10.45%。

從客戶端來看，說明書揭露，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收7成多。