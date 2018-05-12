無現金支付 台灣排亞洲末段班

2018-05-12 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



中國大陸媒體不斷宣揚中國大陸已經逐步進入無現金社會，阿里巴巴還推出「無現金支付周」。路透 分享 facebook 「無現金支付」在全球日益普及，瑞銀指出，根據最新一期「世界支付報告」，2015年全球無現金交易有4,331億筆，到2020年將成長到7,258億筆。受中國和印度市場大幅成長推動，瑞銀指出，「亞洲新興市場」將繼續成為全球無現金支付成長最快地區，估計到2020年，亞洲占全球無現金交易比重有望「翻倍」、達到30%。

瑞銀指出，亞洲正邁向「無現金」社會；包括印度政府倡導無現金社會，強制廢除500盧比和1,000盧比紙幣，韓國中央銀行積極推廣無現金社會理念，計畫到2020年後「不再鑄造硬幣」。泰國政府啟動「國家電子支付總計畫」推動數位支付。今、2018年2月15日，農曆年除夕，中國大陸總人口的半數、多達6.88億人，都透過微信收發電子紅包，大陸已有超過2/3的網際網路用戶使用手機進行支付。

但亞洲還是有部分國家「絕大多數交易仍使用現金」，反映出全面普及無現金支付方式仍面臨障礙，這些「無現金支付」末段班國家，包括台灣。

根據瑞銀和Euromonitor Passport調查，亞洲仍「高度使用現金」的國家，包括「越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度和台灣」，這些國家都有高達80%以上的交易量「仍是用現金支付」。中國大陸雖也大量使用現金，但現金交易僅占總交易量6成多，不像台灣這麼高。亞洲的開發經濟體，尤其是「香港、韓國、新加坡」，現金交易僅占總交易量的2到4成。

瑞銀指出，「無現金社會」指的是已超越現金，「以數位形式」進行貨幣儲存和交換的社會；無現金交易可包含「各種電子形式的貨幣交換」，例如「行動支付、括信用卡／金融卡」交易，與透過實體的硬幣和紙鈔完成的「現金交易」不同。