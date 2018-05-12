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危老都更融資鬆綁 業者：帶來三大助益

2018-05-12 01:35經濟日報 記者吳苡辰／台北報導

台灣金聯都更服務公司董事長林旺根昨（11）日表示，危老都更涉及的層面相當廣，但由於居住安全上具有疑慮，成為政府積極推動的政策項目。危老都更條例修通過後，對銀行將帶來三大好處，尤其公股行庫彙提升承辦的意願。

林旺根認為的三大助益包括：一、增加銀行去化資金的管道。銀行過去即便有閒置資金，受銀行法限制無法過度運用，條例修正放寬後，在風險可控管的情況下，有助銀行去化大額資金；二、可協助推動都更加速進行，加速危老建物翻新；第三，可提升營造業等相關產業的需求，對擴大內需有幫助。

林旺根強調，都更費時較久，順利的話，也需兩三年後才會見到成效，但長期而言，對整體房市與居住安全具有正面影響，且因都更需要長期過程，不至於產生短時間內住宅供給大量增加，衝擊到房市。

現行《銀行法》第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%限制。

各行庫雖有資金，但受到這項限制，在不動產貸款接近上限的狀況下，限制了都更業務的融資。

昨日通過的修正內容，放寬危老建物所有權人資金融通，得不受「銀行法」的30%放款融資比率限制，有助銀行提升銀行的參與行動。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，都更條例在房屋稅與容積率上的調整，確實提升了都更戶與建商重建意願，但仍得面對都更同意戶數、住戶與建商的互信度等問題，像北市斯文里都更案從柯市長上任迄今未解，主要仍涉及多少同意戶數比例才能執行的問題，一直難解。

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