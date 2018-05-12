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加速危老建物重建 融資鬆綁

2018-05-12 01:35經濟日報 記者林彥呈／台北報導

蔡英文總統昨天南下高雄參加全國第一例危老建築重建動土典禮，希望能夠加速老舊建築都...
蔡英文總統昨天南下高雄參加全國第一例危老建築重建動土典禮，希望能夠加速老舊建築都更。 記者劉學聖／攝影
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被視為「危老建築」翻新的關鍵法案-《都市危險及老舊建築物加速重建條例》部分修正草案，立法院院會昨（11）日通過，主要修正內容為放寬危老建物所有權人資金融通，可以不受「銀行法」的30%放款融資比率限制。內政部營建署對此表示樂觀其成。

根據內政部的構想，預定明年推動500案老舊建築物加速重建，但依現行《銀行法》第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。在此限制下，要推動顯得相當困難。

為協助危老建物所有權人或起造人資金融通，提升財務可行性，民進黨立委郭正亮參考促進民間參與公共建設法的立法例，提出修法，以利銀行協助提供危老建築重建計劃相關融資。

營建署官員指出，目前國內銀行建築放款總額水位已達26%~29%，若不放寬建築放款限制，銀行在危老建築重建計畫上的融資恐「心有餘而力不足」。

營建署官員進一步表示，如果是公辦都更案件，多能運用自己的基金進行，而銀行放款則與民辦都更較有關係，站在危老翻新、居住安全的立場，對於危老條例部分修正草案三讀通過，營建署樂觀其成，「只有一句話，就是全力支持！」

此次三讀條文增訂，商業銀行為提供參與重建計劃的土地及合法建築物所有權人或起造人籌措資金而辦理放款，不受《銀行法》第72條之2限制。

經濟日報提供
經濟日報提供
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公辦都更內政部民進黨
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