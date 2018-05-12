加速危老建物重建 融資鬆綁

2018-05-12 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



蔡英文總統昨天南下高雄參加全國第一例危老建築重建動土典禮，希望能夠加速老舊建築都更。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

被視為「危老建築」翻新的關鍵法案-《都市危險及老舊建築物加速重建條例》部分修正草案，立法院院會昨（11）日通過，主要修正內容為放寬危老建物所有權人資金融通，可以不受「銀行法」的30%放款融資比率限制。內政部營建署對此表示樂觀其成。

根據內政部的構想，預定明年推動500案老舊建築物加速重建，但依現行《銀行法》第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。在此限制下，要推動顯得相當困難。

為協助危老建物所有權人或起造人資金融通，提升財務可行性，民進黨立委郭正亮參考促進民間參與公共建設法的立法例，提出修法，以利銀行協助提供危老建築重建計劃相關融資。

營建署官員指出，目前國內銀行建築放款總額水位已達26%~29%，若不放寬建築放款限制，銀行在危老建築重建計畫上的融資恐「心有餘而力不足」。

營建署官員進一步表示，如果是公辦都更案件，多能運用自己的基金進行，而銀行放款則與民辦都更較有關係，站在危老翻新、居住安全的立場，對於危老條例部分修正草案三讀通過，營建署樂觀其成，「只有一句話，就是全力支持！」