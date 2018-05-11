金融犯罪所得先返還被害人還是先沒收 擬再重啟修法

2018-05-11 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



今年初「金融八法」修法通過，針對金融犯罪所得，規定應先發還給被害人。但法務部擔心，照新修正的文字，恐會造成法官「無法宣告沒收(入國庫)」，出現犯罪所得反而要發還給「被告(罪犯)」的疑慮。本案經行政院協調，金管會主張，法務部先修刑事訴訟法，放寬被害人請求返還資金期限，金管會即可考慮再修改金融八法。

台灣「刑法」針對犯罪所得，原先法律只規定「得」沒收。前幾年因為多起黑心油案件掀起「食安風暴」，相關人等犯罪所得，都無從沒入。各方主張修改刑法，改成「應」沒收，即「犯罪所得應先被沒入國庫」。

該沒收新制，在民國105年實施，卻引發投保中心疑慮，因為在刑法修正前的「金融八法」，都是規定「犯罪所得應先發還被害人或得請求損害賠償之人後，再由國庫沒收」；沒收新制一實施，金融八法既有規定不再適用。投保中心擔心在「沒收新制」下，錢被沒入國庫後，被害人超過請求時效「反而拿不回來」，因而主張修法。

為何會擔心「錢拿不回來」。關鍵在，現行刑事訴訟法第473條規定，犯罪被害人必須在沒收判決確定後「1年內」，持與民事確定判決有相同效力之「執行名義」，向檢察官聲請發還犯罪所得。用白話講，就是實務上，打官司都是3年5載，甚至耗時更久，當事人根本不可能「在1年內」取得民事確定判決執行名義，來聲請發還犯罪所得。

為維護被害人權益，金管會提出金融八法修正案，今年初修法通過，「犯本法之罪... 除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」。金管會修法原意，也是站在保障被害人立場，且是修回原有不法犯罪所得「先返還被害人」的規定，但修法結果，與「刑法」先沒入國庫的規定，正好相反。

今年3月2日台北地院一個違法吸金案判決，剛好是「金融八法」修法後首宗個案。法務部和部分檢察官認為，依該判決結論，恐變成「無從宣告沒收犯罪所得」，犯罪所得最終可能要發還給被告。但金管會認為，該案判決全文強調，依新修正銀行法，犯罪所得應先發還給被害人，再由國庫沒收，沒有爭議。