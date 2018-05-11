親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中華電董座回應499之亂 網友氣憤點出「幹話語錄」

新台幣升9.9分強勢反彈 外資回流股匯雙漲

2018-05-11 18:28中央社 台北11日電

美元走弱亞幣反彈，外資回頭買超台股，激勵台灣股匯雙漲，今天新台幣盤中一度勁揚逾1.5角，終場以29.773元兌1美元作收，升值9.9分，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至13.45億美元。

累計本週新台幣共貶值5.7分，貶幅0.19%。外匯交易員表示，本週新台幣一度重貶，離30元整數關卡僅咫尺之遙，但隨著外資在台股由賣超轉為連3日買超，今天更買超約新台幣90億元，激勵台股連6紅，大漲越過季線，強勢反彈帶動新台幣止貶回升。

此外，外匯交易員指出，由於日前美國公布4月核心消費者物價指數（CPI），低於市場預期，也降低美國今年升息4次的機率，導致美元回檔，今天亞幣普遍走揚，韓元、人民幣走勢強勁，也激勵新台幣匯價，早盤一度勁揚逾1.5角，但午盤過後美元買盤逢低進場，新台幣升幅收斂，終場以29.773元、升值9.9分作收，短線30元整數大關有守。

展望新台幣後市，外匯交易員認為，技術面上美元升值趨勢未變，最近拉回只能說是「休息」，且美國經濟復甦力道仍強勁，6月升息幾成定局。反觀央行總裁楊金龍日前在立法院財委會透露，6月理監事會議不會升息，在美國與台灣利差持續擴大下，新台幣緩貶格局未變，貶破30元關卡只是遲早問題。

新台幣兌美元今天開盤價為29.750元，最高29.720元、最低29.830元，尾盤收29.773元，升值9.9分。

新台幣外匯台股
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

三明治媽媽 投資型保單優

2018-05-11 14:25

準媽媽出國 注意旅平險內容

2018-05-11 14:24

媽媽們規劃資產 不宜選擇風險高太過複雜財務工具

2018-05-11 13:41

搶搭升息列車 善用保險聯名卡理財享回饋

2018-05-11 06:04

呆帳準備 史上最高

2018-05-11 00:54

國銀對陸曝險 終止連三升

2018-05-11 00:54

金控Q1海外帳面損失 高達441億元

2018-05-11 00:54

國泰金十大股東 四壽險入列

2018-05-11 00:52

金控前四月大賺1,362億

2018-05-11 00:50

換匯業務挹注 中信銀獲利優於預期

2018-05-11 00:27

搭亞幣升值便車 台幣終結連三貶

2018-05-11 00:27

寶佳持股華票16.8% 規劃取得三席董事

2018-05-11 00:27

台壽隱含價值躍增405億

2018-05-11 00:27

富邦壽擬開發複合商辦 全案投報率估近5%

2018-05-11 00:27

富邦壽高雄地上權案 將投資200億

2018-05-11 00:27

壽險業借入美元需求大 中信首季賺飽換匯交易財

2018-05-10 22:17

富邦金4月大賺60億 重回金控獲利王

2018-05-10 21:11

國泰再奪4月獲利王座 6大壽險前4月已賺破600億

2018-05-10 20:03

兆豐銀行挺農民 採購洋蔥助社福

2018-05-10 17:56

為了服飾包包鞋子 銀行員做假交易5年不能回金融圈

2018-05-10 17:41

洗錢防制申報等缺失 京城銀遭金管會罰200萬元

2018-05-10 16:59

國企中航科工 成為第二家H股全流通

2018-05-10 16:05

中信金評估 年底前台灣央行不排除升息

2018-05-10 14:57

搶占比特幣錢包八成市場 幣託靠這一字訣：慢

2018-05-10 13:06

吳東進圓夢娶元富證 面子大過裡子

2018-05-07 10:00
看更多

熱門文章

油價緩漲機制 下周一上路

2018-05-11 01:46

仁寶總座公子買「敦南寓邸」 創社區新低價

2018-05-11 10:36

走過負債千億 力晶黃崇仁三個堅定把公司救起來

2018-05-11 01:28

國泰再奪4月獲利王座 6大壽險前4月已賺破600億

2018-05-10 20:03

金控前四月大賺1,362億

2018-05-11 00:50

正確報稅 應注意的七大事項不可不知！

2018-05-10 20:51

殺很大撿便宜 信義計畫區豪宅交易倍增

2018-05-11 09:46

申報綜所稅 留意七大事項

2018-05-11 00:29

力晶砸3,000億 要蓋12吋廠

2018-05-11 01:28

國泰金十大股東 四壽險入列

2018-05-11 00:52

真的加薪了？經常性薪資 連4個月增加

2018-05-10 23:21

台積電下半年 面臨四大風險

2018-05-11 00:58

中華電門市湧千人 上下總動員

2018-05-11 01:31

星宇航空副董事長 鄭傳義正式接任

2018-05-11 15:23

富邦金4月大賺60億 重回金控獲利王

2018-05-10 21:11

準備開航 星宇航空釋出近百個職缺

2018-05-11 16:04

金控Q1海外帳面損失 高達441億元

2018-05-11 00:54

大潭電廠2機組大修檢修電力吃緊 台電拚月底修好供電

2018-05-11 07:31

星宇航空大舉招募新血 開放近百個職缺

2018-05-11 15:18

今年綜所稅 八種繳稅方式看這裡

2018-05-10 21:56

油價緩漲 台塑化：協助加盟站與中油競爭

2018-05-10 20:35

呆帳準備 史上最高

2018-05-11 00:54

沈榮津：美中貿易戰 台廠不受影響

2018-05-11 01:20

中台灣影視基地預計6月完工 建商卡位

2018-05-11 09:07

屋頂型設置太陽能板 聚焦四類機關

2018-05-11 01:46

虛擬幣、生醫領域 力晶站穩腳步

2018-05-11 01:28

三商美邦人壽董事會通過 聘張鎮坤出任總經理

2018-05-11 15:55

群聯董事長潘健成 也響應「藍手指」

2018-05-11 14:53

營業稅、證交稅、車市…全都回春

2018-05-10 23:25

搶搭升息列車 善用保險聯名卡理財享回饋

2018-05-11 06:04

科技零售金融勢微 創業家財富來自意想不到新領域

2018-05-11 06:06

富邦壽高雄地上權案 將投資200億

2018-05-11 00:27

沈榮津談5G標準…決勝應用端

2018-05-11 01:21

壽險業借入美元需求大 中信首季賺飽換匯交易財

2018-05-10 22:17

星宇航空宣布 鄭傳義昨正式接任副董事長

2018-05-11 16:00

他幫廠商找人才有一套 獲全國最佳雇主獎

2018-05-11 08:49

全民種電 六縣市率先行動

2018-05-11 01:46

宏達電在美侵權訴訟請求移審 法院駁回

2018-05-10 20:29

力晶2020銅鑼建廠 小股東喊先興櫃

2018-05-11 14:35

接掌中華郵政 魏健宏：擦亮122年金字招牌

2018-05-11 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top