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三商美邦人壽新總座 張鎮坤出掌

2018-05-11 15:56經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

三商美邦人壽下午發布新聞稿指出，已在11日董事會中通過，聘任保誠人壽前總經理張鎮坤為新任總經理。此人事案將自5月16日起生效，在主管機關核可前由其代行總經理職務。

三商美邦人壽表示，張鎮坤在壽險業資歷逾30年，曾任職數家壽險公司高階執行主管多年，歷練過財務長、行銷長、營運長及總經理等不同職務，擁有壽險各領域豐富完整的資歷，不論在行銷傳播、業務開發、投資管理、客戶服務、營運管理及精算財務等諸多領域皆有著深厚篤實的經驗，為一具有專業素養與管理實務之全方位人才。

張鎮坤也擁有美國精算師(FSA)及美國壽險管理師(FLMI)資格，也是美國精算學院會員(MAAA)及中華民國精算學會的正會員(FAIRC)。

三商美邦人壽表示，未來將借重張鎮坤的專業統御能力與洞悉產業脈動的實戰經驗，領導全體內外勤同仁秉持著「一句承諾 一生的朋友」的精神，持續為股東、保戶、員工創造最高價值，並提供社會大眾最優質的服務，再創企業高峰。

三商美邦人壽成立近25年，於2012年股票掛牌上市，並在2017年第三季晉級「兆元企業」，成為國內第七個資產突破兆元的壽險公司。該公司除了持續專注於壽險本業的提升，更將積極實踐企業社會責任，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。

三商美邦人壽新任總經理張鎮坤。三商美邦人壽/提供
三商美邦人壽新任總經理張鎮坤。三商美邦人壽/提供
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