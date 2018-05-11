和碩第1季EPS0.8元 2014年第3季以來新低

2018-05-11 03:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



和碩今日公布2018第1季稅後純益20.79億元，創2014年第3季以來新低，第1季每股純益（EPS）0.8元，主要是受到各組裝廠擴充產能，導致價格競爭壓力，使得產能利用率較低，同時，自家零組件垂直整合貢獻度不佳，以及匯率因素，都影響第1季的獲利表現。

和碩2018第1季稅後純益20.79億元，季減44.2%，年減46.4%，該公司第1季營收2,808.93億元，季減25.6%，但年增17.5%。其中通訊產品占營收比重由2017年第1季的68%成長到2018年第1季的71%，消費性電子產品營收比重也由2017年第1季的7%，成長到2018年第1季的9%，表現最亮眼，電腦產品比重則由17%降至12%。

和碩2018第1季毛利率3.3%，較2017年第4季的3.2%小增，較2017年同期的5%下滑。和碩執行長廖賜政說，將積極加強與子公司的零組件垂直整合，但投資子公司的效益比較緩慢，回收期較長，這對和碩上半年營運造成影響，若客戶下半年發表新產品，加上進入旺季，若順利出貨的話，上下游垂直整合會更明顯，這對提升和碩毛利率將有幫助。

展望2018第2季，廖賜政表示，第2季是傳統淡季，筆電出貨量季減10%至15%，桌上型電腦與主機板出貨量季減5%至10%，其他非資訊科技（IT）產品出貨略為下滑。和碩財務長林秋炭說，第2季比較有利的因素，可能是匯率比較平穩，是一正面助力。

和碩今天也公布2018年4月營收1,043.45億元，月增25.73%，年增27.75%，和碩指出，看單月營收比較不準，若是觀察2018年上半年，和碩營收表現比預期的要好，第1季營收年增率有17.5%，第2季營收年增率也是成長。

至於2018下半年展望，廖賜政說，下半年是傳統旺季，客戶會有新產品發表，新品發表有助該公司業績表現，但實際狀況如何，仍有待觀察。

廖賜政強調，追求進步，跟著客戶走是和碩的策略，由於和碩客戶都在美國，美國在技術、產品與服務等各方面均處於領先地位，隨著客戶有更多需求，和碩就提供更好的服務，例如人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等新產品，現在已經配合美國客戶做研究，未來可望跟著出貨。