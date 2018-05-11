親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

和碩第1季EPS0.8元 2014年第3季以來新低

2018-05-11 03:38經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

和碩今日公布2018第1季稅後純益20.79億元，創2014年第3季以來新低，第1季每股純益（EPS）0.8元，主要是受到各組裝廠擴充產能，導致價格競爭壓力，使得產能利用率較低，同時，自家零組件垂直整合貢獻度不佳，以及匯率因素，都影響第1季的獲利表現。

和碩2018第1季稅後純益20.79億元，季減44.2%，年減46.4%，該公司第1季營收2,808.93億元，季減25.6%，但年增17.5%。其中通訊產品占營收比重由2017年第1季的68%成長到2018年第1季的71%，消費性電子產品營收比重也由2017年第1季的7%，成長到2018年第1季的9%，表現最亮眼，電腦產品比重則由17%降至12%。

和碩2018第1季毛利率3.3%，較2017年第4季的3.2%小增，較2017年同期的5%下滑。和碩執行長廖賜政說，將積極加強與子公司的零組件垂直整合，但投資子公司的效益比較緩慢，回收期較長，這對和碩上半年營運造成影響，若客戶下半年發表新產品，加上進入旺季，若順利出貨的話，上下游垂直整合會更明顯，這對提升和碩毛利率將有幫助。

展望2018第2季，廖賜政表示，第2季是傳統淡季，筆電出貨量季減10%至15%，桌上型電腦與主機板出貨量季減5%至10%，其他非資訊科技（IT）產品出貨略為下滑。和碩財務長林秋炭說，第2季比較有利的因素，可能是匯率比較平穩，是一正面助力。

和碩今天也公布2018年4月營收1,043.45億元，月增25.73%，年增27.75%，和碩指出，看單月營收比較不準，若是觀察2018年上半年，和碩營收表現比預期的要好，第1季營收年增率有17.5%，第2季營收年增率也是成長。

至於2018下半年展望，廖賜政說，下半年是傳統旺季，客戶會有新產品發表，新品發表有助該公司業績表現，但實際狀況如何，仍有待觀察。

廖賜政強調，追求進步，跟著客戶走是和碩的策略，由於和碩客戶都在美國，美國在技術、產品與服務等各方面均處於領先地位，隨著客戶有更多需求，和碩就提供更好的服務，例如人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等新產品，現在已經配合美國客戶做研究，未來可望跟著出貨。

和碩營收
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

國銀對陸曝險 終止連三升

2018-05-11 00:54

金控Q1海外帳面損失 高達441億元

2018-05-11 00:54

國泰金十大股東 四壽險入列

2018-05-11 00:52

金控前四月大賺1,362億

2018-05-11 00:50

換匯業務挹注 中信銀獲利優於預期

2018-05-11 00:27

搭亞幣升值便車 台幣終結連三貶

2018-05-11 00:27

寶佳持股華票16.8% 規劃取得三席董事

2018-05-11 00:27

台壽隱含價值躍增405億

2018-05-11 00:27

富邦壽擬開發複合商辦 全案投報率估近5%

2018-05-11 00:27

富邦壽高雄地上權案 將投資200億

2018-05-11 00:27

壽險業借入美元需求大 中信首季賺飽換匯交易財

2018-05-10 22:17

富邦金4月大賺60億 重回金控獲利王

2018-05-10 21:11

國泰再奪4月獲利王座 6大壽險前4月已賺破600億

2018-05-10 20:03

兆豐銀行挺農民 採購洋蔥助社福

2018-05-10 17:56

為了服飾包包鞋子 銀行員做假交易5年不能回金融圈

2018-05-10 17:41

洗錢防制申報等缺失 京城銀遭金管會罰200萬元

2018-05-10 16:59

國企中航科工 成為第二家H股全流通

2018-05-10 16:05

中信金評估 年底前台灣央行不排除升息

2018-05-10 14:57

鼓勵生育！父母養育7歲以前小孩 可緩繳學貸

2018-05-10 14:07

搶占比特幣錢包八成市場 幣託靠這一字訣：慢

2018-05-10 13:06

富邦證攜手證交所越南招商 盼回台募資

2018-05-10 12:35

新台幣午盤升值0.9分 暫收29.919元

2018-05-10 12:20

國泰證股票抽籤App 為荷包注入活水

2018-05-10 12:18

新台幣午盤升0.9分 暫收29.919元

2018-05-10 12:17

保險資金進5+2產業鬆綁 最高持股25%

2018-05-10 11:48

美十年公債殖利率 再次站上3%

2018-05-10 10:56

配息大方同業愛 4壽險業搶當國泰金大股東

2018-05-10 10:49

新台幣早盤轉升1.8分

2018-05-10 10:21

新台幣開盤 貶值0.2分

2018-05-10 09:26

新台幣開盤貶0.2分 為29.930元

2018-05-10 09:13

謝金河：台幣已進入楊總裁的新時代

2018-05-10 08:58

官方總動員！ 學保首度開標 國壽中壽台壽考慮投標

2018-05-10 06:42

中租首季每股賺2.4元

2018-05-10 02:23

證交所 將赴日港韓引資

2018-05-10 02:23

陽信銀前四月獲利增24%

2018-05-10 02:23

台灣Pay推雲端發票 爭取超商加入

2018-05-10 02:23

新光金4月EPS 衝上1.68元

2018-05-10 02:23

台灣Pay擁主場優勢 發展空間很大

2018-05-10 02:23

台灣Pay擴版圖 推共通支付

2018-05-10 02:23
看更多

熱門文章

謝金河：台幣已進入楊總裁的新時代

2018-05-10 08:58

A7站推案爆發 林口房市拉警報？

2018-05-10 10:41

豪宅同路不同命！有人賺1,400萬 有人慘賠1,300萬

2018-05-10 11:50

配息大方同業愛 4壽險業搶當國泰金大股東

2018-05-10 10:49

繳稅季免吃土 「一低二高」省很大

2018-05-10 05:54

國泰再奪4月獲利王座 6大壽險前4月已賺破600億

2018-05-10 20:03

台積電4月營收818.7億元 月減21%

2018-05-10 13:56

買房調查：7成媽再等等 5成登記在自己名下

2018-05-10 11:55

力晶記者會 黃崇仁：2020年拼上市

2018-05-10 16:27

桃捷虧損向交通部求償12億 高鐵局承諾場站移轉賠償

2018-05-10 13:59

農保人數破116萬 再放寬養蜂、青農可納保

2018-05-10 16:00

為了服飾包包鞋子 銀行員做假交易5年不能回金融圈

2018-05-10 17:41

農民噴藥倒下算職災 過兩天才倒在家中算不算？

2018-05-10 11:03

4國青年來台農業打工度假誰審核？農委會：外交部

2018-05-10 13:42

媽媽購屋調查 七成再等等

2018-05-10 12:21

夫妻應合併報綜所稅 3種特殊情況例外

2018-05-10 14:11

肯定生醫整合有成果 蔡總統：「我很少做這件事」

2018-05-10 11:06

機組員抗議過勞航班 長榮：班表符合勞基法

2018-05-10 13:19

富邦金4月大賺60億 重回金控獲利王

2018-05-10 21:11

官方總動員！ 學保首度開標 國壽中壽台壽考慮投標

2018-05-10 06:42

正確報稅 應注意的七大事項不可不知！

2018-05-10 20:51

5+2產業創新 蔡英文：我們是玩真的

2018-05-10 13:07

員工加薪了？ 3月經常性薪資平均達40k

2018-05-10 17:27

鼓勵生育！父母養育7歲以前小孩 可緩繳學貸

2018-05-10 14:07

中信金評估 年底前台灣央行不排除升息

2018-05-10 14:57

全民屋頂種電計畫 六縣市已完成規劃正招標

2018-05-10 14:10

洗錢防制申報等缺失 京城銀遭金管會罰200萬元

2018-05-10 16:59

台積電4月營收跌破900億元 月減兩成

2018-05-10 14:31

影／充電或換電池？ 電動機車大廠同台大辯論

2018-05-10 14:31

油價緩漲 台塑化：協助加盟站與中油競爭

2018-05-10 20:35

南亞科砸197億 擴產20奈米

2018-05-10 14:37

宏達電在美侵權訴訟請求移審 法院駁回

2018-05-10 20:29

國發會屋頂設太陽能板 可供21個家庭全年用電

2018-05-10 14:37

今年綜所稅 八種繳稅方式看這裡

2018-05-10 21:56

美麗華球場爆勞資糾紛 勞部判資方打壓工會

2018-05-10 14:16

美十年公債殖利率 再次站上3%

2018-05-10 10:56

壽險業借入美元需求大 中信首季賺飽換匯交易財

2018-05-10 22:17

航港產業團隊成軍要新南向 賀陳旦：交部願合作找商機

2018-05-10 11:20

上銀Q1毛利率5年半高 獲利創單季新高

2018-05-10 15:03

電信三雄4月獲利王 台灣大蟬聯

2018-05-10 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top