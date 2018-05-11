每股近492元 開發金賣環球晶獲利2.56億元

2018-05-11 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



開發金控（2883）晚間公告子公司開發資本處分環球晶（6488）達611張，平均交易價格每股491.83元，交易總金額3億餘元，處分利益約2.56億元。環球晶今天收盤價500元。

至目前為止，開發資本尚餘453張環球晶，由於開發金已經擬定加速處分投資部位的目標，後續預期仍將持續對持股部位獲利了結。

開發金在4月底才幾近出清佳世達（2352）股票，總計處分14.9萬餘張，交易金額34.3億元，每股平均交易價約22.954元，處分利益約4.32億元入帳4月獲利。