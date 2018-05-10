國泰再奪4月獲利王座 6大壽險前4月已賺破600億

2018-05-10 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金控4月獲利出爐，國泰金控以累計前4月稅後盈餘274.5億元、前4月累計每股盈餘(EPS)2. 17元(累計1-4月不含外匯價格變動準備金EPS2.30元)，拿下4月金控獲利王寶座。富邦金4月單月稅後獲利拚上60.11億元，拿下單月獲利冠軍。富邦金累計前4月稅後盈餘為224.6億元，累計EPS2.20元(未適用外匯價格變動準備金EPS2.25元)，步步緊逼國泰金控。

國泰金控表示，4月各子公司表現穩健，國泰人壽投資績效良好、稅後獲利21.5億元，累計前4月稅後國壽獲利已達188.8億元，EPS有3.55元。富邦金控表示，4月自結稅後淨利60.11億元、較去年同期大幅成長163%，累計前4月稅後淨利224.64億元，則較去年同期成長85%。

富邦金表示，4月主要獲利來源為富邦人壽，因為投資績效帶動，富邦人壽4月稅後淨利34.48億元，累計前4月稅後淨利已達127.39億元，較去年同期大幅成長186%。台北富邦銀行部分，4月稅後淨利17.02億元、較去年同期成長25%，主要受惠淨利息收益和手續費收入成長，累計前4月稅後淨利66.96億元，較去年同期成長18%。北富銀4月底逾放比0.22%，備抵呆帳覆蓋率為599.08%。

新光金控4月稅後獲利12.45億，累計前4月稅後盈餘178.72億元，EPS1.68元，拿下前4月金控獲利第3名。新光金控4月獲利來源也是新光人壽、新壽4月稅後獲利8.04億、累計前4月稅後獲利158.42億、EPS2.73元。

除金控之前，南山和中國人壽也都發布4月獲利，南山人壽表示，4月稅前及稅後淨利分別為12億7700萬元、16億4200萬元，累積今年1至4月稅前及稅後淨利分別為48億4700萬元及69億6600萬元。中壽稅後5.3億、累計前4月稅後盈餘42.1億、EPS1.11元。台灣人壽4月稅後獲利10.73億、累計前4月稅後38.21億、EPS1.20元(未適用外匯價格變準動準備金EPS為1.29元)。國泰、新光、富邦、南山、台壽及中壽6大壽險公司前4月獲利合計達624.58億元。