國銀大陸曝險 終止連三升

2018-05-10 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



根據金管會最新揭露的本國銀行大陸曝險部位，今年第1季國銀大陸地區的曝險部位，下降至淨值的53%，在連續三季上升後，出現下降。

金管會資料顯示，今年第1季，國銀在大陸地區投資、授信等金額為1兆7268億元，占淨值3兆2492億元，比重為53%，低於去年第4季的54%。

今年第1季國銀大陸曝險金額，比去年第4季僅減少43億元，曝險部位占淨值比重的下降，主要是淨值增加較多所致，淨值增加了330億元。