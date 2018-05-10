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年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

499吃到飽之亂 電信高層：反映經濟現狀

新台幣終止連3貶 升5.6分收29.872元

2018-05-10 17:11中央社 台北10日電

新台幣兌美元今天開盤價為29.930元，最高29.845元、最低29.967元。...
新台幣兌美元今天開盤價為29.930元，最高29.845元、最低29.967元。 圖／聯合報系資料照片
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台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.872元，升5.6分，終止連3貶，成交金額7.96億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.930元，最高29.845元、最低29.967元。

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