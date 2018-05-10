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川普逼死人！金正恩拿習近平當「墊腳石」？

這句話徹底激怒綠高層… 強悍如柯P不得不求和

新台幣開盤 貶值0.2分

2018-05-10 09:26經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（10）日早盤以29.930元兌1美元，貶值0.2分開出。

新台幣昨日終場以29.928元兌1美元，重貶1.45角作收，今早開盤則持續貶值。

新台幣
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