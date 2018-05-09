親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

朱水源出掌保經公會 擬定三大要務

2018-05-09 19:48中央社 台北9日電

保經公會今天舉行理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，他有三大要務，包含因應金融科技發展、落實保護金融消費者權益，及研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅可行性。

中華民國保險經紀人商業同業公會今天舉辦第六、七屆理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，保經等金融業首先面臨的重要挑戰為台灣今年11月接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，保經公會除了積極參與主管機關所舉辦的各項準備會議外，更配合壽險公會、產險公會及保代公會組成工作小組，定期舉行會議追蹤工作進度及成效。

同時，朱水源也提到任內有三大要務，首先金融科技蓬勃發展，保經業也必須能在遵循既有法規體制範圍內迅速調整，追上時代，並滿足金融消費者需求及保障金融消費者權益。

其次、落實保護金融消費者的權益，充分維護並保障金融市場的秩序；第三、因應老年化社會，研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅等措施的可行性、建立並發展共同行動投保平台。

保發中心董事長桂先農則表示，保險法規對保經有很高的期許，保經須同時投保責任保險及保證保險，具有善良管理人注意及忠實義務，並要主動提供書面分析報告，規模較大者，還要建立內部控制及稽核制度。

桂先農指出，到2016年底，保險經紀人家數共490家，業務員人數13.73萬人，保險經紀人佣金收入約新台幣317億元，約占總簽單保費4164億元的7.6%，在高度競爭且法規嚴格的環境中，保經公會協助不同類型及規模的公司開拓業務空間，與營造良好執業環境，功不可沒。

另外，朱水源也感謝所有保險經紀人同業及先進的支持與鼓勵，獲選擔任保經公會理事長，且保經公會在歷屆理監事及全體會員的共同努力下，逐漸發展茁壯，尤其第六屆理事長鄭祥人任內，更為保險經紀人業界完成了許多重要的階段性任務，成效斐然。

保險金融科技
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台新金3點聲明 彭雪芬任新光金董事非代表台新金

2018-05-09 19:00

新台幣重貶1.45角至今年低點 收29.928元

2018-05-09 16:12

午盤爆量重貶1.57角 台幣離30大關很近了

2018-05-09 14:46

新台幣開低走低 早盤一度重貶1.44角

2018-05-09 11:50

國銀區塊鏈運用有「影」 台新銀獲准行內帳務測試

2018-05-09 11:45

為荷包注活水 國泰證股票抽籤App改版

2018-05-09 10:59

台股漲台幣跌 股匯不同調 蘇建榮：外資匯出

2018-05-09 10:22

新台幣開盤 貶值4.7分

2018-05-09 09:34

女性比男性多活6歲 壽險業建議先買3件金鐘罩

2018-05-09 06:13

第2季美元高利存款 年息3%震撼上市

2018-05-09 05:57

玉山銀發表區塊鏈成果

2018-05-09 01:47

兆豐前四月EPS 0.72元

2018-05-09 01:47

新光金大股東首見外資

2018-05-09 01:47

董事會職能發揮…公司治理核心

2018-05-09 01:47

REITs投資境外標的 將鬆綁

2018-05-09 01:47

銀行法翻修 訂寶佳條款

2018-05-09 01:47

公司實施庫藏股 大股東禁止出貨

2018-05-09 01:47

「寶佳條款」 金金分離入法

2018-05-08 23:14

年改讓美夢破碎 寧願棄10年公務員資歷 轉戰壽險業

2018-05-08 22:36

新店「裕隆城」百億聯貸案完成 獲八家銀行團超額認購

2018-05-08 21:12

金管會修銀行法 訂定寶佳條款

2018-05-08 19:50

金管會發布銀行法修正案 金金分離規範入法

2018-05-08 18:54

證交法修正案出爐 實施庫藏股時10%大股東也不能賣股

2018-05-08 18:10

台彩新推出3款刮刮樂 總獎金逾18億元

2018-05-08 15:19

群光首季EPS0.86元 第2季營收拚雙位數成長

2018-05-08 14:58

網家擬每股44元買回私有化 商店街將下櫃

2018-05-08 14:58

金管會主委顧立雄：公司治理評鑑評分 不是形式性給分

2018-05-08 14:49

吳東進圓夢娶元富證 面子大過裡子

2018-05-07 10:00
看更多

熱門文章

張國煒星宇殺到誰 兩張圖看出

2018-05-09 19:00

勞退+勞保這樣領！ 不當下流老人

2018-05-09 14:46

宣布星航成立！ 張國煒執意燒錢玩航空 到底為哪樁？

2018-05-09 08:28

星宇直球對決 華航不可忽視的挑戰

2018-05-09 08:48

敦北豪宅預售每坪260萬 顏炳立唱衰「完工直接打6折」

2018-05-09 11:21

國人習慣留房給子女 富爸媽靠這招解套

2018-05-09 10:26

電信業割喉搶客 幫客戶付違約金

2018-05-09 00:50

第2季美元高利存款 年息3%震撼上市

2018-05-09 05:57

年改讓美夢破碎 寧願棄10年公務員資歷 轉戰壽險業

2018-05-08 22:36

女性比男性多活6歲 壽險業建議先買3件金鐘罩

2018-05-09 06:13

力晶擬分割 規劃重新上市

2018-05-09 00:46

K董回來了 星宇擬籌資三部曲

2018-05-09 00:52

正崴集團旗下3企業共設控股公司 將重新在台掛牌

2018-05-09 15:29

正崴集團3公司9日暫停交易 市場關注整併

2018-05-08 21:09

領勞保卻忘了領勞退？ 專戶存放百萬無人提領

2018-05-09 14:46

超級電腦「台灣杉」 5月加入科研服務行列

2018-05-09 02:39

啟動私有化...商店街將下櫃成電商首例

2018-05-09 00:58

Q&A：川普退出核子協定及影響？

2018-05-09 02:59

響應政策 中華電、中鋼早就動了

2018-05-09 01:32

通膨漲破2%…機率很低

2018-05-09 01:39

四大國營事業加薪 台電、中油平均3.2%

2018-05-09 01:32

顧立雄:台灣電商衝市占吃力 蝦皮不止玩本地市場

2018-05-08 20:20

玉山銀發表區塊鏈成果

2018-05-09 01:47

新光金大股東首見外資

2018-05-09 01:47

2000大企業調查 製造業蟬聯13年冠軍是它

2018-05-09 13:43

電動車時代來了 中油要當領頭羊

2018-05-09 12:13

力晶成功轉型…五年還債千億

2018-05-09 00:46

漢翔深耕智慧製造 iAIDC戰情室曝光

2018-05-09 13:04

新台幣午盤爆量重貶1.57角 暫收29.94元

2018-05-09 12:28

裕隆城百億聯貸授信 簽了

2018-05-09 01:28

新台幣重貶1.45角至今年低點 收29.928元

2018-05-09 16:12

公司實施庫藏股 大股東禁止出貨

2018-05-09 01:47

只隔14個月 中嘉身價掉165億

2018-05-09 01:28

訂單流向中國 台積大挑戰

2018-05-09 01:10

星宇後年開航 張國煒：日本線優先

2018-05-08 23:11

台股漲台幣跌 股匯不同調 蘇建榮：外資匯出

2018-05-09 10:22

台美軍火商 訪中鋼、台船

2018-05-09 15:02

國銀區塊鏈運用有「影」 台新銀獲准行內帳務測試

2018-05-09 11:45

4月CPI強升1.9% 逼近警戒線

2018-05-09 01:39

兆豐前四月EPS 0.72元

2018-05-09 01:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top