朱水源出掌保經公會 擬定三大要務

2018-05-09 19:48 中央社 台北9日電



保經公會今天舉行理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，他有三大要務，包含因應金融科技發展、落實保護金融消費者權益，及研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅可行性。

中華民國保險經紀人商業同業公會今天舉辦第六、七屆理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，保經等金融業首先面臨的重要挑戰為台灣今年11月接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，保經公會除了積極參與主管機關所舉辦的各項準備會議外，更配合壽險公會、產險公會及保代公會組成工作小組，定期舉行會議追蹤工作進度及成效。

同時，朱水源也提到任內有三大要務，首先金融科技蓬勃發展，保經業也必須能在遵循既有法規體制範圍內迅速調整，追上時代，並滿足金融消費者需求及保障金融消費者權益。

其次、落實保護金融消費者的權益，充分維護並保障金融市場的秩序；第三、因應老年化社會，研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅等措施的可行性、建立並發展共同行動投保平台。

保發中心董事長桂先農則表示，保險法規對保經有很高的期許，保經須同時投保責任保險及保證保險，具有善良管理人注意及忠實義務，並要主動提供書面分析報告，規模較大者，還要建立內部控制及稽核制度。

桂先農指出，到2016年底，保險經紀人家數共490家，業務員人數13.73萬人，保險經紀人佣金收入約新台幣317億元，約占總簽單保費4164億元的7.6%，在高度競爭且法規嚴格的環境中，保經公會協助不同類型及規模的公司開拓業務空間，與營造良好執業環境，功不可沒。

另外，朱水源也感謝所有保險經紀人同業及先進的支持與鼓勵，獲選擔任保經公會理事長，且保經公會在歷屆理監事及全體會員的共同努力下，逐漸發展茁壯，尤其第六屆理事長鄭祥人任內，更為保險經紀人業界完成了許多重要的階段性任務，成效斐然。