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晶技看好5G物聯網 感測元件出貨可期

2018-05-09 16:52中央社 台北9日電

石英元件大廠晶技總經理林萬興表示，今年看好5G和物聯網應用，感測元件出貨可期，此外小型化石英元件深耕品牌手機，力拚高階產品獲基地台大廠認證。

晶技今天下午舉行法人說明會。

展望今年營運，林萬興表示，今年持續看好5G和物聯網應用，持續鎖定車用和感測元件。今年第2季到第3季感測元件新品可望明顯出貨。

觀察產品平均銷售價格（ASP）走勢，林萬興指出，去年第3季到今年第1季部分石英元件ASP下降，主要是中國大陸同業大力擴充石英晶體影響，不過日本同業逐步退出相關市場、加上價格止跌，若新台幣匯率穩定，預期ASP價格可回穩。

從市況來看，晶技指出，今年石英元件產量仍大於需求，尤其手機用石英元件供給大於需求，價格競爭難免，但公司會在營收、毛利率和獲利之間求取平衡，拉大後段班對手距離。

法人預估，晶技今年上半年業績恐趨緩，下半年需觀察感測元件新品以及美系新款手機拉貨力道，預估晶技今年業績力拚與去年持平。

對於美中貿易戰和匯率影響，晶技指出相關因素有待觀察，不排除貿易戰後續發展多少會有影響。

對於品牌手機應用布局，林萬興不予評論，但表示晶技持續獲得主要客戶看重，今年希望高單價恆溫控制石英振盪器（OCXO）可獲中國大陸基地台大廠認證。

法人表示，晶技高階溫度感應石英晶體（TSX）元件持續切入台系與美系手機晶片和Wi-Fi模組，晶技料號1210的小型化石英晶體，可望切入下半年美系手機新品，預估7月開始可貢獻業績。

從應用比重來看，晶技預估今年網通應用占比約31%，行動通訊占比約29%，行動運算占比約16%，汽車電子和物聯網占比各約9%。

從資本支出來看，晶技預估今年整體資本支出規模約新台幣8.6億元，其中台灣平鎮廠支出約2.5億元，寧波廠支出2.3億元，重慶廠支出3.8億元。

平鎮廠布局5G產業應用，預計今年第3季陸續開出；平鎮廠也布局感測元件，預估第2季到第3季陸續開出新產品。

寧波廠轉移部分平鎮廠設備，寧波廠布局智慧型手機TSX元件，預期第3季到第4季陸續開出。晶技表示市場對於TSX需求量大，TSX元件可能出現缺貨。

重慶廠產能目前部分與代工廠合作，未來晶技規劃拿回重慶廠所有產能，控制毛利率，重慶廠新產能下半年陸續開出。

晶技今年第1季合併營收新台幣18.69億元，較去年第4季減少17.6%，比去年同期減少12.4%。第1季合併毛利率22.2%，較上一季23.6%減少1.4個百分點，較去年同期28.3%減少6.1個百分點。

晶技第1季稅後淨利8400萬元，較上一季2.46億元減少65.8%，比去年同期3,21億元減少73.8%，第1季每股基本純益0.27元，低於去年第4季EPS 0.79元和去年同期EPS 1.04元。

晶技指出，第1季毛利和獲利主要受到新台幣兌美元匯率升值、以及價格採購成本影響，預期新台幣匯率升值3%，毛利影響1%到2%。

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