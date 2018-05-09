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美國退出啦！撕毀伊朗核子協議 川普再開經濟制裁

MLB／曾仁和本季初先發 2局失3分飆3K退場

新台幣開盤貶4.7分 為29.830元

2018-05-09 09:13中央社 台北9日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以29.830元開盤，貶4.7分。

新台幣兌美元開盤交易區間為29.830元至29.850元。

新台幣美元匯率外匯
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