女性比男性多活6歲 壽險業建議先買3件金鐘罩

2018-05-09 06:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



衛福部國健署統計發現，近20年，台灣女性平均餘命從77.7歲增加到83.2歲，台灣男性平均餘命則是從71.9歲增加到76.7歲。全球人壽表示，「女性比男性多活了6.5歲」，代表台灣女性比男性更需要「做好醫療、長照規劃」，預防長壽風險。

母親節要到了，媽媽們如何做好長照規畫，全球人壽建議，可用終身殘扶險當主約，搭配重大傷病險附約、實支實付醫療險附約，就可搭建出一個「類長照保單」組合。全球人壽表示，這種方式，可一次把殘扶、重大傷病、實支實付等醫療需求，3筆費用都準備好，若萬一不幸因生病或意外致殘，失能或失智所需要長期照護費用，或萬一罹患癌症或其他重大傷病，等於透過保險已準備好療養費用，而這3種保單組合，就像幫媽媽們「穿上3件隱形金鐘罩」。

全球人壽表示，以35歲年輕世代媽媽為例，這個類長照保單組合，每月保費大約2000多元，在65歲前，若因為重大傷病造成殘廢情形，每月最高可領到4萬元生活扶助保險金；當需要住院治療時，可透過實支實付醫療附約，在限額6萬5000元內提供住院期間雜費的實支實付或其他多項給付。

三商美邦人壽也針對女性推出「鍾愛女人終身保險」，一張保單結合終身壽險保障、每2年一次的健康檢查補助，同時特別增加好發於女性的紅斑性狼瘡、重度類風濕性關節炎及乳癌乳房重建等醫療保障，以及特定婦科手術醫療保險金與懷孕生產期間的風險規畫，被保險女性繳費期滿後仍生存，會給付一筆滿期保險金。