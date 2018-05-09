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第2季美元高利存款 年息3%震撼上市

2018-05-09 05:57聯合報 記者孫中英╱即時報導

你存美元了嗎？近期美元開始走強，台幣可能貶破3字頭。看準市場美元需求仍高，中、外商銀行第2季加碼，續推「美元高利存款」專案，匯豐銀行推出市場最高、1年期美元高利存款3%專案，渣打及瑞興銀行各推出1年期美元存款2.8%、2.25%專案。

匯豐銀行表示，美國經濟前景仍然強勁，看好美元有望續強，且許多客戶對美元定存十分關注。匯豐銀行即日起到7月31日止，推出12個月期、年息3%美元專案，是目前市場最高水準，若客戶選擇6個月期、年息也有2.6%，不管是6個月或12月期，單筆承作金額最低僅須1萬美元。

渣打銀行也表示，美國經濟動能穩健，支撐美元近期走勢反彈，民眾美元存款熱度升溫。渣打銀行自即日起至5月31日止，加碼推出大額美元高利專案活動，最低起存金額5萬美元、就有12個月期2.8優惠年利率。渣打另推出起存金額最低3萬美元專案，12個月期利率有2.38%、6個月期利率2.58%、3個月利率2%，後者到6月底截止。

瑞興銀行表示，即日起至6月29日止，申辦該行三多利外幣優惠定存，美元定存新資金單筆達5000美元(含)以上，可獲12個月期利率2.25%，定存金額單筆達5000澳幣(含)以上，12個月期利率2%，定存金額單筆達2萬人民幣 (含)以上，12個月期利率3.4%。為讓客戶即時掌握最佳匯率，瑞興銀行的「理財平台App」也新增「線上換匯」功能，客戶在專案期間內，透過App完成換匯交易，提領美、日、人民幣現鈔，可獲「免匯差手續費」。

第二季美元高利專案，最高年息達3%。記者孫中英／攝影。
第二季美元高利專案，最高年息達3%。記者孫中英／攝影。
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渣打銀行定存匯豐
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