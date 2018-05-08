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全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰

商店街私有化 顧立雄這樣看

2018-05-08 22:11中央社 台北8日電

商店街今天意外宣布申請終止上櫃，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，商店街私有化，可能在於台灣的電商環境不足以支撐它跟人家拚搏。

商店街面臨新進業者蝦皮購物的強力競爭，跟進運費補貼迎戰，無奈燒錢速度太快、元氣大傷，去年虧損逾新台幣10億元。商店街今天主動宣布將申請私有化，調整資本及組織架構。

對於商店街私有化，顧立雄今天分析問題可能在於台灣的電商環境不足以支撐它跟人家拚搏，不足以讓它跟人家從事一個好的競爭。

他說，「蝦皮不是跟你玩2300萬人」，台灣電商公司要跟人家比資本雄厚，搶市占，感覺上難免吃力。

顧立雄表示，電商時代，代表了新經濟，這對很多國家都是很大的挑戰，尤其，現在電商環境看起來就是出身自愈大國家市場者跟人家攻城掠地，愈有資本雄厚的優勢。

然而，為利電商聚落發展，櫃買中心今年3月新增「電子商務業」，首批適用的公司有商店街、尚凡、數字、網家、夠麻吉及創業家6家上櫃公司。隨著商店街的私有化後，電商類股將剩下5家，是否重挫才將起步的電商類股？

顧立雄強調，商店街私有化不能過度引申為台灣資本市場發生了問題，他相信企業的任何布局都有其商業考量，且深信台灣資本市場一定具吸引性，企業私有化是有其商業布局上的考量，但不代表台股對於很多產業不具吸引力。

顧立雄重申，台灣資本市場相對來說對中小企業較具吸引力，且具備法規透明、公司治理健全、現金殖利率高等優勢。

顧立雄進一步指出，他現在在意的是台股在MSCI指數中的成分股要穩住，即符合MSCI成分股門檻上下20%的台股個股，以及已符合MSCI指數成分股門檻要求，但因為流動性而無法納入MSCI指數者，期許證交所要穩住這部分，另一方面也期許新增幾家可能入選MSCI成分股的企業在台掛牌，預估一、兩個月就可看到成績。

MSCI指數是由明晟公司所編製，其指數編製範圍涵蓋包括產業、國家與地區等，MSCI依據標準挑選成分股，如交易量、價格、流通在外股數、持股比例較高者以及外資的投資限制等。因此，其組成的個股，以具有穩健獲利與競爭力的大型績優股居多。而不少基金、機構會根據MSCI指數作為資金配置及避險策略的指標，也因此MSCI調整影響全球資金配置。

MSCI電商顧立雄
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