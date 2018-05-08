修銀行法推金金分離 違者恐遭帝王條款處分

2018-05-08 20:45 中央社 台北8日電



金融監督管理委員會推動銀行法修法，增訂金金分離原則，違反者最高可罰新台幣1000萬元，甚至恐遭「帝王條款」解除董監事職務等處分；另外，罰鍰上限由1000萬元增至5000萬元。

金融監督管理委員會今天宣布研擬修正銀行法部分條文，修正重點包含增訂銀行負責人競業禁止的金金分離原則，禁止銀行負責人不能同時在兩家銀行擔任董事；強化台灣防制洗錢的國際合作；增訂行政管制措施；檢討罰鍰，上限從1000萬元拉高至5000萬元；強化信用卡業務管理；以及按「日」連續處罰修正為按「次」。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，銀行法修法將要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件，銀行負責人將以同一人同一關係人來認定，若違反規定，可依銀行法第131條開罰50萬元至1000萬元，不排除適用銀行法第61之1條的帝王條款，停止銀行部分業務、解除董事、監察人職務或停止其於一定期間內執行職務等。

所謂同一人同一關係人，是指同一自然人或同一法人，其中，同一自然人的關係人包含配偶、未成年子女。即某A若已在甲銀行出任董事，某A配偶將被視為某A的關係人，未來修法後，某A配偶恐無法出任乙銀行的董事。

另外，為提升金融監理效能，有效導正銀行違規行為，本次銀行法修法增訂金管會得採行的處分措施，如限制投資、命令限期裁撤分支機構、命令或禁止特定資產移轉、提撥準備、停止其於一定期間內執行職務等。

莊琇媛並指出，為發揮金融監理效能，達到嚇阻違法之效，這次銀行法修法擬將最高罰度由1000萬元，調高5倍至5000萬元，其餘條文的最高罰度調高4倍，並考量銀行規模差異甚大，最低罰度維持不變，以增加裁量空間，且為求寬嚴並濟，增列對於違規情節輕微者得予免罰，將另採適當的導正措施。