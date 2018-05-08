因應洗錢防制 兆豐關閉巴拿馬箇朗分行

2018-05-08 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



因應洗錢防制，在我與巴拿巴斷交將屆滿一年前，兆豐銀行在4月底關閉巴拿馬箇朗分行，該分行業務整併至巴拿馬分行。兆豐銀行表示，整併原因之一是箇朗分行客戶風險高，因應洗錢防制必須篩選客戶。

兆豐銀行表示，箇朗分行主要客戶以當地人為主，包括印度裔和阿拉伯裔巴拿馬人，以及鄰國委內瑞拉和哥倫比亞客戶，之前受到油價下跌影響，當地壞帳風險提高，而且箇朗自由貿易區沒落，發展前景不如原先，基於經濟效益考量，外銀紛紛出走，例如法國巴黎銀行即已撤離。

兆豐紐約分行去年因違反反洗錢防制法，遭紐約州金融服務署重罰1.8億美元（新台幣57億元），讓兆豐銀行全球海外分行致力於洗錢防制，洗錢風險高的海外分行都成為檢討裁併的對象，箇朗分行也就是因為客戶洗錢風險比較高，基於篩選客戶必要，讓兆豐決定關閉箇朗分行。

事實上，在關閉之前，箇朗分行業務規模和客戶人數都比巴拿馬分行大，之前受惠於國際貿易業務，是個賺錢的海外分行，但近年來因為壞帳風險提高，之前賺的錢不少又因為被倒帳吐出來；兆豐表示，箇朗治安差，相較之下，巴拿馬治安比較好，對於台籍幹部來說，人身安全較有保障。

整併之後，巴拿馬分行成為兆豐唯一的西語分行，也是兆豐在中南美唯一的海外分行；至於巴拿馬分行的去留，則會先評估整併之後的營運狀況及獲利貢獻度，再決定是否全面撤離巴拿馬。