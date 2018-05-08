掉卡不掉錢 公共運輸定期票申辦記名好簡單

2018-05-08 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市政府「1,280元公共運輸定期票」政策上路，至4月底已售出超過20萬張。悠遊卡公司提醒尚未辦理記名的持卡人可至悠遊卡官網（www.easycard.com.tw）或悠遊卡App（Easy Wallet）申辦記名，一旦卡片不慎遺失可辦理掛失，降低掉卡的損失。

今年6月30日以前新完成定期票記名者，還可獲贈UUPON 25點（限量2萬名），持定期票至全家、萊爾富、OK等三大超商累計消費滿128元贈送25點（限量2萬名）。

悠遊卡公司表示，公共運輸定期票至4月底已售出超過20萬張，但有七成未辦記名。

由於定期票設定儲值金額達1,280元，萬一卡片掉了很傷荷包，最好的保障方式即是辦理記名，一旦掉卡可向悠遊卡24小時客服專線412-8880（手機及金馬地區請加02）辦理掛失，可享有票卡掛失三小時後的餘額返還服務，降低失卡的財務損失。

公共運輸定期票申辦記名很簡單，手續與一般悠遊卡申辦記名方式相同。只要透過悠遊卡官網或悠遊卡App（Easy Wallet），填寫卡號及個人資料，再上傳身分證件的圖檔即可，申辦記名完全免費。

針對以押金卡設定定期票無法記名問題，悠遊卡公司說明，因押金卡之所有權屬悠遊卡公司，持卡人僅有使用權，因此於法律關係上無法開放記名。

為解決押金卡持卡人的記名需求，悠遊卡公司呼籲持卡人於定期票使用期限屆滿後於台北捷運各服務窗口或悠遊卡市府轉運站客服中心辦理退卡退費，以退回押金的100元購買一張賣斷卡，等於以一卡換一卡，再去申購定期票及上網申辦記名，原押金卡內餘額也會退還持卡人。（定期票使用期限未屆前退卡，依台北市政府交通局「公共運輸定期票使用須知」規定於返還餘額時須扣除手續費）

悠遊卡響應綠色運輸「公共運輸定期票」政策，並鼓勵持卡人記名，今年6月30日以前新完成定期票記名者，可獲贈UUPON 25點（限量2萬名），定期票至全家、萊爾富、OK等三大超商累計消費滿128元贈送UUPON 25點（限量2萬名）。