繳稅月保單貸款救急 國壽百萬保戶可選2.5%專案

2018-05-08 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



報稅了，資金夠嗎？除了銀行小額信貸可做資金周轉之外。壽險業者說，手頭有保單的保戶，可考慮辦理「保單借款」，國泰人壽近期針對800萬保戶推出保單借款專案、利率最低2.5%，台銀人壽也推出2.8%借款專案。

國泰人壽表示，即日起至今年6月30日，國泰保戶透過台幣保單「單張保單的單筆純增保單借款」金額達3萬台幣及以上，即可依該筆「單張保單的單筆純增保單借款」金額獲得優惠利率，若是透過國泰人壽APP或會員專區線上借款者，可獲最低2.5%利率。若是新的保單貸款戶透過ATM借款，也可獲得最低2.5%利率，利率優惠期限至今年7月15日止。

台銀人壽也表示，為解決保戶繳稅期間籌措資金煩惱，自5月起推出「保單借款優惠利率2.8%專案」，該專案推出後，保戶保單新增借款金額可獲2.8%優惠利率。

台銀人壽表示，保單借款利率約2到6%，比小額信貸低，且最高可借到保單價值準備金的85%，借款手續簡單快速，只要按時繳交借款利息，無「還款時限」。但若保戶本金未償還，累計未償還保單借款本息「超過保單價值準備金」時，保險契約會失效停止，保戶在借款期間，應留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

富邦證券也表示，報稅不必人擠人，「電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，也是網路報稅的好幫手。只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，即可「無償」使用電子交易憑證報稅的便利加值服務。去、2017年使用金融憑證完成報稅共有11萬4,515件，其中，使用富邦證券電子交易憑證報稅的有1萬2,441件，使用次數居整體金融憑證報稅機構第2名。

富邦證券表示，民眾只要下載國稅局最新版報稅軟體，搭配富邦證券電子報稅金融憑證，即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，報稅軟體還能自動算出最有利計稅方式，方便民眾進行申報。