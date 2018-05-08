旅行平安險保平安 還能節稅

2018-05-08 05:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



依據交通部觀光局的統計，國人2017年度赴國外旅遊高達1500萬人次，可見旅行已成為休閒放鬆的首選之一，再加上近幾年保險意識抬頭，民眾踏上旅程前，多會投保旅行平安險，為自己買個平安符，轉移旅途中可能遇到的風險。

值此報稅之際，第一金人壽透露一個節稅小撇步，民眾在2017年不分海內外旅遊而投保的旅行平安險費用，也可以列入列舉扣除項目，幫自己的荷包再省下一筆費用。

人身保險費用的列舉扣除額度為每人每年2萬4000元，民眾所花費的旅行平安險保費合計其他人身保險保費，只要在2萬4000元額度內，都可以列舉扣除。第一金人壽總經理林元輝提醒，配偶、子女或父母親，只要是在同一申報戶裡的扶養親屬，其旅行平安險保費也可列舉扣除。

例如陳先生赴日本旅遊6天5夜，在第一金人壽的網路投保平台Easy Go投保了保額500萬元的旅行平安險，如果陳先生適用30%的稅率，約230元的保費可以幫他省下一杯咖啡的稅金。

列舉扣除省下的稅金和稅率成正比，換句話說，稅率越高，能省下的稅金就越多。林元輝表示，申報年度的人身保險費如果還不足2萬4000元，可以將旅行平安險、勞保、團險、學生平安保險、國民年金保險等保費計入，對於節稅的貢獻也不容小覷。

民眾申報時列舉人壽保險、健康保險、傷害保險、年金保險等人身保險費用，原則上可不再附上保費的繳納證明文件，但民眾若想申報旅行平安險保費，則需提供保費收據。