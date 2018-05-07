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前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

新台幣開盤 貶值0.4分

2018-05-07 09:08經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.720元兌1美元，貶值0.4分開出；新台幣上周五以29.716元兌1美元，升值2.6分開出，今早開盤則以貶值態勢開出。

新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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