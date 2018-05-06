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中信銀行董事長童兆勤參與ADB年會 與菲國央行總裁會談

2018-05-06 21:51聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

亞洲開發銀行（Asian Development Bank，ADB）51週年年會於今年5月3日至6日一連四天假菲律賓馬尼拉召開，延續中國信託金控創辦人辜濓松過去積極參與國際經貿組織、關注國際金融業務交流，且呼應政府新南向政策，中國信託商業銀行董事長童兆勤親率銀行高階主管出席，分別與德國、荷蘭、印度、印尼、日本、菲律賓等各國銀行高層進行雙邊會談。

童兆勤於本次ADB年會期間，特別拜會菲律賓中央銀行總裁Nestor A. Espenilla, Jr.。童兆勤表示，中國信託是台灣民營銀行中最國際化的金融機構，看好菲律賓的經濟潛力及發展前景，1995年中國信託就將銀行海外版圖延伸至菲律賓，是最早前進菲律賓設點的台灣銀行業者。

中國信託銀行目前於菲律賓設有子行及25家分行，其中14家位於馬尼拉，提供臺商及當地企業資金需求，菲律賓中央銀行總裁Mr. Espenilla也對中國信託銀行的國際化及在地化深表認同。

中國信託銀行於ADB年會期間，循往例舉辦中國信託餐會，邀請菲律賓中央銀行副總裁Diwa Guinigundo、前總裁Amando M. Tetangco Jr.、理事Peter Favila等重要官員、各國重要銀行高層代表、菲律賓當地企業及台商代表，共約100位賓客出席，中國信託銀行也將持續扮演雙方橋樑促進經貿投資及發展。

1966年成立的ADB已邁入第51年，本屆特地回到總部菲律賓舉辦年會，象徵區域金融合作邁入新的里程碑。今年與會來賓，包含ADB會員國的財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織、學者等約3000名代表，共同關注主題「連結人民及經濟，共同推動包容性成長 Linking People and Economies for Inclusive Development」，本屆議題包含全球化、亞洲工作機會、金融科技、氣候變遷、增加婦女在企業的機會、提升年長者的科技使用、運用有效方式促成包容性成長。

ADB主要目的為協助開發中會員國的經濟及社會發展，是亞洲地區最重要的國際經貿組織之一，會員國從最初31國，至今已涵蓋亞太地區48個及非亞太地區19個共計67個會員經濟體。辜濓松自1994年起以行政院顧問身分，與我方代表團共同出席ADB會議，積極參與各項國際合作，協助政府推動實質經貿外交事務。

中國信託銀行董事長童兆勤率團參與ADB年會。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行董事長童兆勤率團參與ADB年會。圖／中國信託銀行提供
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菲律賓中國信託商業銀行
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