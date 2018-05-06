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OIU業績吹冷風 首季3公司掛蛋 還是靠陸客撐盤

2018-05-06 06:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

2017年OIU(國際保險業務分公司)業績衝出新高，但今年首季OIU業績明顯缺乏動能。根據統計，市場10家開辦OIU的壽險公司(國泰、富邦、南山、台壽、全球、新光、安達、中壽、三商美邦、安聯人壽)，第1季OIU保費僅進帳2112萬美元，有3家公司首季OIU業績甚至「掛蛋」，1張都沒賣出去。

去年一年，因為台灣遲未加入OECD版「CRS(共同申報準則)」，因為不用與他國交換稅務資訊，台灣被部分外籍高資產人士視為區域資金避風港，OIU業績因而一路狂飆，全年OIU保費進帳達1億6779萬美元，較2016年全年4362萬美元，成長2.85倍。

若以去年OIU保費規模估算，今年首季OIU業績水準應有4000萬美元規模，但各公司拚了半天，只銷售了2112萬美元、首季OIU保單總件數86件，平均單張保費僅24.56萬美元、約736萬台幣，今年首季大保單只有一張約200萬美元，跟去年銷售熱烈情況，簡直沒法比。

壽險業者分析，今年第1季OIU業績大跳水，除了財政部宣示要推出「比美國還嚴」的台版肥咖「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」之外，還包括大陸外匯管制從嚴，以及台灣金融業全面推動「洗錢防制」，都影響到OIU買氣。

不過，儘管大陸嚴格管制資金外流，今年首季OIU最大客源，還是「中國籍客戶」、占比達30%。「陸大叔和陸大媽」，自2016年起，就是台灣OIU保單最大客群，到目前為止，仍然是撐盤要角。今年首季OIU保單第2大客群是日籍人士、占15%，泰國籍客戶則意外打敗美國人、占12%，排進台灣OIU保單第3大客群。

壽險業者表示，要重燃OIU保單生機，政府應考慮針對「保經代通路」比照產、壽險公司，也提供可免課營所稅優惠；目前保經代通路在行銷OIU保單會被課高稅率前提下，業績表現已直追銀行通路，若金管會考慮修法，也提供保經代有免稅優惠，OIU戰力應該會更強。

富邦人壽今年第一季OIU保費進帳達761萬美元，拿下首季冠軍。記者孫中英／攝影。
富邦人壽今年第一季OIU保費進帳達761萬美元，拿下首季冠軍。記者孫中英／攝影。
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